DNA: सेना का अफसर..स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या आप स्पाइसजेट को अपनी 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे?

Spicejet Army Officer: हम विमान कंपनी स्पाइसजेट की दादागीरी के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहे हैं. ये मुहिम इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पाइसजेट ने सेना के एक अफसर को टारगेट किया है. क्योंकि स्पाइसजेट ने सेना के एक अफसर पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया. जिस देश में सेना को देवदूत कहा जाता है, जहां सैनिकों का सम्मान सबसे ऊपर है..उस देश में एक आर्मी अफसर पर बैन लगाना क्या सही है?

अब आप पूरी खबर समझिए सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह को पांच साल के लिए हवाई यात्रा करने पर बैन लगा दिया गया है. यानी अब रितेश कुमार सिंह पांच साल तक हवाई सफर नहीं कर सकेंगे.

ले. कर्नल रितेश कुमार सिंह पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा था. स्पाइजेट ने लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह पर अपने कर्मचारियों पर हत्या जैसे हिंसक हमले का आरोप लगाया था. इन्हीं आरोपों को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह को पांच साल के लिए हवाई यात्रा से बैन किया गया है.

स्पाइसजेट ने बोला झूठ

प्रतिबंध उसपर लगाया जाता है, जिसने गलती की हो, जिसने अपराध किया हो. स्पाइसजेट ने सेना के अधिकारी के साथ अपराधी जैसा बर्ताव किया है. ये शर्मनाक है. ये शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि स्पाइसजेट ने झूठ के आधार पर सेना के अधिकारी को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कराया है और उन्हें मारपीट का दोषी ठहराया गया.

इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था. मामला श्रीनगर एयरपोर्ट का था. स्पाइसजेट के कर्मचारी उनसे बहस कर रहे थे. बहस के बीच स्पाइसजेट के कर्मचारी आगे बढ़ते हैं और आर के सिंह को नीचे गिरा देते हैं. जब लेफ्टिनेंट कर्नल आर के सिंह नीचे गिर जाते हैं तो स्पाइसजेट के कर्मचारी उनसे मारपीट करते हैं.

जिस सेना के जवानों को देखकर हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. उसी सेना के अधिकारी को देखकर स्पाइजेट के कर्मचारियों का व्यवहार गुंडों जैसा हो गया. ये अपराध है. इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको स्पाइसजेट को अपनी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करना चाहिए. क्या आपको ये तय नहीं करना चाहिए कि आप सेना के अफसर के साथ हैं या स्पाइसजेट के साथ.

सेना के अफसर को नो फ्लाई लिस्ट में डलवाया

इसे चोरी और सीनाजोरी ही कहा जा सकता है.पहले स्पाइजेट के कर्मचारियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह से मारपीट की. फिर उनकी शिकायत की. और दोषी बताते हुए उन्हें बैन भी करा दिया. सेना का अनुशासन है इसलिए लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह या सेना का कोई अधिकारी इस विषय पर नहीं बोलेगा. लेकिन एक भारतीय होने के नेता आज हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आज आपको स्पाइसजेट को अपनी नो फ्लाई लिस्ट में जरूर डालना चाहिए.

भारत में नो-फ्लाई वाला बैन 2017 में लागू किया गया था. पिछले पांच सालों में कुल 379 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है. इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह भी हैं. यहां हम आपको लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह के बारे में एक अहम जानकारी भी देना चाहेंगे. लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह

कश्मीर के गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में तैनात हैं.

यहां देश के बेहतरीन जांबाज सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है.

स्कूल में जवानों को मॉडर्न हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है.

यहां सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाके में युद्ध, बर्फीली चट्टानों पर चढ़ने, पहाड़ी इलाकों में अपनी रक्षा करने और मुश्किल हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है.

यानी लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों को तैयार करते हैं. उनके ट्रेंड किए गए सैकड़ों जवान और अधिकारी जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान में शामिल हुए होंगे, देश की सीमा पर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर रहे होंगे. सोचिए ऐसे सम्मानित सैन्य अधिकारी के साथ स्पाइसजेट ने क्या किया. अपराधियों जैसा बर्ताव किया.

आम भारतीयों की भावना का करें सम्मान

देश अपने सेना अधिकारी के साथ हुए बर्ताव से नाराज है. इसलिए आज सोशल मीडिया पर बॉयकॉट स्पाइसजेट वाला हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. सजग भारतीय स्पाइसजेट के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं. चाहे स्पाइसजेट हो या कोई भी दूसरी कंपनी वो आम भारतीय के भरोसे ही अपना कारोबार खड़ा करते हैं. इसलिए इन कंपनियों को आम भारतीय भावना का भी सम्मान जरूर करना चाहिए. आज हम आपको बताना चाहेंगे कि 2004 में अपना कारोबार शुरू करनेवाली स्पाइसजेट

करीब 6 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ भारत में चौथे नंबर की एयरलाइन कंपनी है.

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक स्पाइसजेट ने करीब 6 हजार 800 करोड़ रुपए का कारोबार किया.

स्पाइसजेट रोजाना भारत में 48 और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए कुल 250 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है.

रोजाना 50 हजार से ज्यादा यात्री स्पाइसजेट की उड़ानों में सफर करते हैं.

स्पाइसजेट के पास हैं 70 विमान

जब स्पाइसजेट ने 2004 में अपनी सर्विस शुरू की थी तब उसके पास महज 3 एयरक्राफ्ट थे. आज इस कंपनी के पास 70 विमान है. हम भारतीयों के समर्थन और भरोसे से ही स्पाइसजेट की फ्लाइट्स में 88 प्रतिशत सीट्स भरी रहती हैं. सोचिए हम भारतीयों ने स्पाइजेट को कितना प्यार और समर्थन दिया. लेकिन स्पाइसजेट ने क्या किया.

हमारे भरोसे के दम पर करोड़ों का मुनाफा कमानेवाली स्पाइसजेट ने हमारी सेना के जांबाज ऑफिसर का अपमान किया. उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया है. इसलिए जरूरी है कि एक भारतीय के तौर पर आप भी उसे बताएं कि अपने राष्ट्ररक्षकों का अपमान हम सहन नहीं करेंगे.

हम भारतीयों की वजह से ही स्पाइसजेट का कारोबार जमीन से आसमान तक पहुंचा है. आज जरूरी है कि स्पाइसजेट को फिर जमीन पर लाया जाए और बताया जाए कि देश का हर सैनिक हमारा नायक है. और भारत में कारोबार करनेवाली कंपनी को हमारे नायकों का सम्मान करना होगा.

पाप में DGCA भी बराबर का हिस्सेदार

स्पाइसजेट के इस पाप में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA भी बराबर का हिस्सेदार है. स्पाइसजेट की शिकायत पर DGCA ने बैन वाली कार्रवाई की है.

12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया था. हादसे में 270 से ज्यादा विमान यात्रियों की जान गई थी। 12 जून को अहमदाबाद एय़रपोर्ट पर हुए हादसे की वजह क्या थी DGCA अब तक ये जानकारी नहीं जुटा पाया है.

लेकिन 26 जुलाई को श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई झड़प को लेकर महज एक महीने में ही DGCA इस नतीजे पर पहुंच गया कि दोषी लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह हैं. सोचिए जितनी तेजी DGCA ने एक छोटी घटना की जांच को लेकर दिखाई उससे ज्यादा तेजी क्या अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए हादसे की जांच को लेकर नहीं दिखाना चाहिए था. क्या 270 परिवारों को नहीं पता होना चाहिए की उनके अपनों की जान किसकी लापरवाही से गई.

एक महीने में कर दिया फैसला

यहां DGCA खुद कठघरे में है इसलिए उसकी जांच की रफ्तार धीमी है. लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह को दोषी ठहराने के लिए DGCA ने महज एक महीने में ही फैसला कर लिया. जबकी इस मामले में सेना की जांच रिपोर्ट अभी आनी है. क्या DGCA को स्पाइजेट की शिकायत सुनने के साथ-साथ सेना की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए था.

स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को विनम्रता नहीं सिखाती. ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को नहीं बताती कि उन्हें यात्रियों से शालीनता से पेश आना चाहिए. हम हवाई सर्विस से जुड़े कुछ आंकड़े भी शेयर करना चाहेंगे.

उड़ान के दौरान मिलने वाली सुविधा के मामले में भारत के एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय रेटिंग में 3 स्टार मिला है.

यात्रियों को सुविधा देने के मामले में भारतीय एयरलाइंस कंपनियां दुनिया में 40वें नंबर पर हैं.

यात्रियों को सुविधा देने के मामले में भारत का कोई भी एयरपोर्ट “ग्लोबल टॉप 20” एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल नहीं है.

विनम्र होते कर्मचारी तो नहीं होता विवाद