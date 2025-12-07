-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में भारत का मेगा मास्टरस्ट्रोक; ₹5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स का हुआ उद्घाटन

BRO 125 Infrastructure Projects: लद्दाख की हाड़ कंपा देने वाली ठंड, खतरनाक पहाड़ी दर्रों और बर्फ से ढकी ऊंचाइयों के बीच भारत ने अपनी पकड़ को अब और मजबूत बना लिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को एक साथ ₹5000 करोड़ की लागत वाले BRO के 125 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित कर दिए. इनमें सबसे खास है 920 मीटर लंबी श्योक टनल जो -40°C तक तापमान गिरने पर भी भारतीय सेना को तेज कनेक्टविटी देगी.
Rajnath Singh Ladakh Projects: लद्दाख की दुर्गम चोटियों और माइनस तापमान के बीच भारत ने बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन यानी BRO द्वारा तैयार किए गए 5,000 करोड़ रुपये की लागत वाले 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. इस प्रोजेक्ट्स में सबसे अहम है 920 मीटर लंबी श्योक टनल जो -40°C जैसी भयंकर ठंड में भी सेना को तेज और भरोसेमंद पहुंच मुहैया कराएगी. ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ रणनीतिक मोर्चे पर भारत की क्षमता बढ़ाते हैं बल्कि बार्डर वाले इलाकों में भी कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे.
लेह में BRO प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री सिंह ने मुझे आज 125 BRO परियोजनाओं और एक युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करते हुए खुशी हो रही है. हमारे सैनिकों की बहादुरी हम सबके लिए प्रेरणा है. ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारे होरी को श्रद्धांजलि हैं. राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं का उद्घाटन पहले कभी नहीं हुआ और इसे न केवल BRO बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया.
"Major achievement": Rajnath Singh inaugurates 125 infra projects constructed by BRO in Ladakh
Read @ANI Story | https://t.co/Akbq7PXMwh#RajnathSingh #BRO #Ladakh pic.twitter.com/MQLrfLmiaU
— ANI Digital (@ani_digital) December 7, 2025
श्याोक टनल कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार
BRO प्रोजेक्ट के 125 परियोजनाओं में से सबसे खास लद्दाख में दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड पर बनी 920 मीटर लंबी श्योक सुरंग है. इसको लेकर रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि यह इंजीनियरिंग का चमत्कार इस क्षेत्र में हर मौसम में कनेक्टिविटी बेहतर बनाएगा. उन्होंने कहा कि यह सुरंग दुनिया के सबसे कठिन और मुश्किल इलाकों में से एक में बनी है जो भयंकर बर्फबारी, हिमस्खलन और माइनस में जाने वाले तापमान वाले इस इलाके में सुरक्षा और ठंड के दिनों भी पूरे साल ऑल-वेदर कनेक्टिविटी देगी. भारत के इस प्रोजेक्ट से दुश्मनों के खेमें में हडकंप है!
BRO के इतिहास का सबसे महंगा उद्घाटन
राजनाथ सिंह ने बताया कि करीब 5,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई ये 125 प्रोजेक्ट अंब तक के BRO के इतिहास में सबसे वैल्यू वाले प्रोजेक्ट्स हैं. उन्होंने यह भी कहा कि लद्दाख के साथ-साथ आज जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी दूसरी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं.
रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते कुछ सालों में जिस रफ्तार के साथ BRO ने बार्डर वाले इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास किया है उससे राष्ट्रीय विकास को भी बल मिला है. सिंह ने कहा कि स्वदेशी समाधानों के जरिए से कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करके BRO आज संचार और कनेक्टिविटी का पर्याय बनकर सामने आया है.
