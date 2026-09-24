'अर्नब' की आफत: बंगाल की खाड़ी में उठा तूफानी सिस्टम, कई राज्यों में आफत; आज कैसा रहेगा मौसम, IMD का अलर्ट

भारत के समुद्री तटों वाले राज्यों में 'अरनब' की जोर शोर से चर्चा है. हालांकि अभी इसके तूफान बनने की पुष्टि नहीं हुई है फिर भी इसने कई राज्यों का मौसम बदलकर अपनी ताकत दिखा दी है. बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन अब उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से जमीन की ओर बढ़ चुका है. आईएमडी (IMD) यानी मौसम विभाग की ताजा चेतावनी मुताबिक 24 सितंबर को ओडिशा में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह से 25 और 26 सितंबर को भी कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है.
आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा. सिस्टम के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने से तेलंगाना और आसपास के मध्य-पूर्वी इलाकों में भी बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है. ओडिशा में 27 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
विशाखापट्टनम, कलिंगपट्टनम और गोपालपुर के आसपास मौसम खास तौर पर खराब रहने की आशंका है. इसके बाद यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और अगले 12 घंटे तक इसकी ताकत बनी रह सकती है. तेलंगाना में भी बारिश का असर पहुंच सकता है.
बंगाल की खाड़ी के अलग-अलग हिस्सों में मौसम अभी भी समुद्री गतिविधियों के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. बंगाल की खाड़ी के एक बड़े हिस्से में 45 से 55 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं. कई जगह मूसलाधार बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है. समुद्र के अंदर की स्थिति बहुत खराब होने की संभावना जताई गई है. अगर ये मजबूत हुआ तो समुद्र की आंख भी दिखाई पड़ सकती है.
डीप डिप्रेशन 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है. जो विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच, कलिंगपट्टनम के दक्षिण पश्चिम में उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों को पार कर सकता है.
आईएमडी भुवनेश्वर की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ओडिशा के बड़े हिस्से में बारिश हुई है. राज्य में 35 स्थानों पर 7 से 12 सेंटीमीटर तक भारी बारिश हुई, जबकि 10 स्थानों पर 12 से 20 सेंटीमीटर तक बहुत भारी बारिश दर्ज की गई. कोरापुट जिले के सिमिलिगुडा में 230 मिलीमीटर की अत्यधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई.
मौसम विभाग ने कालाहांडी, नबरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा रायगढ़ा, गजपति, गंजाम, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, कंधमाल, बौध, सुबरनपुर, बरगढ़, बलांगीर और नुआपाड़ा जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
इसके चलते आंध्र, ओडिशा और तेलंगाना में अगले करीब 72 घंटों तक खराब मौसम बना रह सकता है.