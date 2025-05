Arnia Jammu News Live: भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात, जम्मू में फुल ब्लैकआउट, पढ़े अरनिया से पल-पल की अपडेट

Arnia Jammu News Live Update: पाकिस्तान ने जम्मू के कई इलाकों में आज कई बड़े हमले किए हैं. गुरुवार रात जम्मू के अरनिया में भी पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे लोगों के बीच डर का माहौल है. हालांकि, भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की ओर से रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर रही हैं.

जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान ने जम्मू के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया सेक्टर सहित पठानकोट, राजौरी जैसे कई स्थानों पर मिसाइलें दागीं. हालांकि, भारतीय सेना की ओर से लगातार इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है.

EAM Dr S Jaishankar tweets, "Spoke with US Secretary Marco Rubio this evening. Deeply appreciate US commitment to work with India in the fight against terrorism. Underlined India’s targeted and measured response to cross-border terrorism. Will firmly counter any attempts at… https://t.co/xlhh9rjrjq pic.twitter.com/9gbclgjKr8

— ANI (ANI) May 8, 2025