रिश्तों के 'अंतिम संस्कार' का विश्लेषण...पिता की मौत, वीडियो कॉल और खाली श्मशान... क्या यही है नया दौर?

हरियाणा के सोनीपत में एक बुजुर्ग की वृद्धाश्रम में मृत्यु हो गई. NGO की मदद से उनका अंतिम संस्कार किया गया. जिनकी मृत्यु हुई, वे बुजुर्ग लावारिस नहीं थे. उनका भरा-पूरा परिवार था. उनकी तीन-तीन संतानें हैं. सभी इसी देश में हैं, लेकिन कोई उनका अंतिम संस्कार करने नहीं आया. यहां तक कि दो दिन गुजर गए, अब तक कोई उनकी अस्थियां लेने भी नहीं आया. एक बेटी अंतिम संस्कार के समय रस्मअदायगी के लिए वीडियो कॉल पर जुड़ी, लेकिन उसके पास भी समय नहीं था. वह भी बार-बार पूछ रही थी कि और कितना समय लगेगा. आज यह बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या सिर्फ समय की कमी है, या इसकी वजह कुछ और है.
सोचिए, अगर संतान के पास अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी समय नहीं है, तो क्या इसकी वजह सिर्फ समय की कमी है, या इसके पीछे कारण कुछ और है? कहीं यह हमारे समय का न्यू नॉर्मल तो नहीं बनता जा रहा कि वीडियो कॉल पर ही माता-पिता को अंतिम विदाई देकर अपने संतान धर्म से मुक्ति पा ली जाए? यह गंभीर सवाल है. इसलिए आज हम संवेदना, भावना, परंपरा और रिश्तों के अंतिम संस्कार का DNA टेस्ट करेंगे. मित्रो, यह घटना हम सबकी चेतना को झकझोर देने वाली है. यह किसी एक परिवार पर सवाल नहीं है. यह समाज की बदलती सोच पर प्रश्नचिह्न खड़ा करने वाला एक बड़ा भावनात्मक सवाल है. इसलिए हमारा यह विश्लेषण बहुत संवेदना के साथ देखिएगा.
मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण रामरत्न गुप्ता की 74 साल की उम्र में सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में मृत्यु हो गई. 4 अगस्त को सुबह करीब साढ़े तीन बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. वृद्धाश्रम के प्रबंधन ने उनकी तीनों बेटियों को पिता की मृत्यु की सूचना दी. उनकी तीन बेटियां ही थीं, लेकिन किसी भी बेटी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में आने की सहमति नहीं दी. उनकी बेटियां सात समंदर पार किसी विदेश में भी नहीं रहती हैं. बल्कि, बड़ी बेटी नेपाल में रहती हैं. सोनीपत से नेपाल की दूरी करीब 1 हजार 20 किलोमीटर है. दूसरी बेटी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती हैं. सोनीपत से आजमगढ़ की दूरी 790 किलोमीटर है. तीसरी बेटी मुंबई में रहती हैं. मुंबई और सोनीपत के बीच दूरी 14 सौ 34 किलोमीटर है.
मतलब, अगर ये बेटियां पिता की मृत्यु की सूचना मिलते ही सोनीपत के लिए रवाना हो जातीं, तो अगले 10 से 12 घंटे में वृद्धाश्रम पहुंच सकती थीं. पिता को अंतिम विदाई दे सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सोचिए, जिस भारत में परिवार को जीवन का आधार माना जाता है, जिस समाज में पिता को परिवार का आधार माना जाता है, उसी पिता के अंतिम संस्कार में तीनों बेटियों ने आने से इनकार कर दिया. क्यों किया, यह सोचना और समझना आज बहुत जरूरी है.
ऐसा नहीं था कि शिवचरण रामरत्न गुप्ता के अपने परिवार से रिश्ते खराब थे. अच्छे रिश्ते थे. वृद्धाश्रम में शिवचरण गुप्ता लोगों से कम बोलते थे, लेकिन अपनी बेटियों से जरूर बात करते थे. उनके साथ रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि वो अपनी बेटियों के संपर्क में रहते थे. कपड़ों के बड़े व्यापारी रहे शिवचरण रामरत्न गुप्ता व्यापार में घाटे के बाद पत्नी के साथ सोनीपत के वृद्धाश्रम में आ गए थे. पत्नी के निधन के बाद अकेले हो गए तो वेस्ट रामनगर स्थित 'समाज कल्याण शिक्षा समिति' के आश्रम में रहने चले गए. यहां वे 24 अन्य बुजुर्गों के साथ रह रहे थे.
पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं थी. करीब 20 दिन पहले परिवार को सूचना दी गई, लेकिन किसी के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं था. कई बार फोन किए गए, लेकिन हर बार सिर्फ जवाब मिलता कि- आ रहे हैं, लेकिन कोई आया नहीं. 3 अगस्त को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया. 4 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई. फिर तीनों बेटियों को फोन किया गया. कोई नहीं आया. शिवचरण की आखिरी इच्छा थी कि उनका शरीर मेडिकल शिक्षा के लिए दान कर दिया जाए, लेकिन परिवार ने इसकी अनुमति नहीं दी.
आखिर क्यों, जिनकी तीन बेटियां थीं, उनका अंतिम संस्कार NGO की मदद से किया गया? मित्रो, आज हम आपसे एक विशेष आग्रह कर रहे हैं. आप शिवचरण जी के परिवार को कुछ मत कहिएगा. अगर आपने उनकी बेटियों को कुछ कहा, तो शिवचरण जी की आत्मा को कष्ट होगा. क्योंकि वे अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते थे. मित्रो, यह सिर्फ एक परिवार या एक पिता और उनकी संतानों की कहानी नहीं है. सोनीपत में जो हुआ, वह किसी एक परिवार पर सवाल भी नहीं है. यह पूरे समाज की कहानी है. यह टूटते संबंधों की कहानी है. यह रिश्तों के अंतिम संस्कार की कहानी है. इसलिए आज हम शिवचरण जी की बेटियों की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे. हम चाहते तो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचने वाली बेटियों की तस्वीरें दिखा सकते थे..लेकिन अगर हम आज इन बेटियों का चेहरा आपको दिखाएंगे, तो ये बेटियां पूरी उम्र अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगी. ये...समाज का सामना नहीं कर पाएंगी.
मित्रो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस घर में माता-पिता का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं और वह घर किसी तीर्थ से कम नहीं होता. यही सनातन परंपरा और संस्कार हैं. फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि परिवार में बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है? जीवन के संध्याकाल में बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं. उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन परिवार का कोई सदस्य उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता. यह सिर्फ एक परिवार में नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे पूरे समाज में हो रहा है. हमारा समाज किस तरह बदल रहा है, इसे एक आंकड़े के जरिए समझते हैं.
2011-12 में विवाहित बच्चों के साथ रहने वाले बुजुर्ग पुरुषों की संख्या 66 प्रतिशत थी. यानी तीन में से दो बुजुर्ग पुरुष अपने विवाहित बच्चों के साथ रहते थे. जबकि तीन में से एक बुजुर्ग अपने बच्चों से अलग रहता था. 2022-24 में यह संख्या घटकर 63 प्रतिशत रह गई. यानी 12 साल में ही 3 प्रतिशत कम बुजुर्ग पुरुष अपने विवाहित बच्चों के साथ रहने लगे. इसी दौरान अपने बुजुर्ग जीवनसाथी के साथ रहने वाले पुरुषों की संख्या 17 प्रतिशत से बढ़कर करीब साढ़े 19 प्रतिशत हो गई. यानी समाज में बुजुर्ग दिन-ब-दिन अकेले होते जा रहे हैं.
इसकी पुष्टि एक और आंकड़े से होती है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के आंकड़े बताते हैं कि देश में एकल परिवारों की संख्या 58.2 प्रतिशत हो चुकी है. एकल परिवार यानी ऐसे परिवार, जहां सिर्फ माता-पिता और बच्चे रहते हैं. इन परिवारों में बुजुर्ग या कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं होता. शहरी इलाकों में एकल परिवारों की संख्या करीब 62 प्रतिशत है. यानी शहरी इलाकों में लगभग दो-तिहाई परिवार एकल हैं. ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 56 प्रतिशत तक पहुंच गया है.
यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 2008 में देश में सिर्फ 37 प्रतिशत परिवार ही एकल थे, लेकिन सिर्फ दो दशकों, यानी 20 साल में, एकल परिवारों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ गई है. ये आंकड़े बता रहे हैं कि एक समाज के तौर पर हम अकेले हो रहे हैं. परिवार को जोड़ने वाली अपनत्व की भावना कमजोर हो रही है. संयुक्त परिवार की भारतीय धारण टूट रही है. रिश्तों को संभालने वाले रिलेशन और इमोशन पर आर्थिक मजबूरी और आर्थिक उन्नती भारी पड़ रही है. ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है. ये बदलाव और इसकी तेज रफ्तार डराने वाली हैं.
क्योंकि शिवचरण गुप्ता जी मार्च 2024 में सोनीपत के पहले वृद्धाश्रम में पहुंचे थे. बाद में उनकी पत्नी भी साथ रहने के लिए आ गई थीं. 12 अक्टूबर 2024 को उनकी पत्नी मीना का निधन हो गया. तब भी उनके कोई बेटी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं आई थी. मां की मृत्यु के एक साल बाद नेपाल में रहने वाली बेटी पिता से मिलने सोनीपत पहुंची थी. सोचिए, एक साल बाद, बेटी के साथ 12 मार्च 2026 को शिवचरण जी दूसरे वृद्धाश्रम चले गए थे. मित्रो, ज्यादा समय नहीं गुजरा है. कुछ सालों पहले किसी जानने वाले की मृत्यु की सूचना मिलते ही लोग काम छोड़कर परिवार का दुख बांटने पहुंच जाते थे, लेकिन यहां न तो मां और न ही पिता की मृत्यु पर अपने ही परिवार का कोई सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा. यह चिंता का ही नहीं, गंभीर चिंतन का विषय है. इसलिए हम कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है. यह पूरे समाज की कहानी है. ये रिश्ते के अंतिम संस्कार की कहानी है.
मित्रो, अक्सर ऐसा होता है कि जीवन में कई बार माता-पिता के साथ किसी विषय पर अनबन हो जाती है. तनाव हो जाता है, लेकिन यह तनाव इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अंतिम समय में माता-पिता के साथ खड़े होने से ही इनकार कर दिया जाए. अगर शिवचरण जी की बात करें, तो उनका अपनी बेटियों से कोई विवाद भी नहीं था. वह अपने बच्चों से फोन पर बात करते थे और लगातार अपने परिवार के संपर्क में थे. फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनके अंतिम संस्कार में परिवार का कोई व्यक्ति शामिल ही नहीं हुआ? इस सवाल पर मंथन करने से पहले आपको उस वृद्धाश्रम के संचालक को जरूर सुनना चाहिए, जहां शिवचरण जी की मृत्यु हुई.
कहीं ऐसा तो नहीं कि यह न्यू नॉर्मल हो गया है? जैसे हम दूर बैठकर फोन पर भगवान के दर्शन कर लेते हैं, दूर बैठकर वीडियो कॉल के जरिए किसी कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं. क्या अब माता-पिता के अंतिम संस्कार में भी इसी तरह शामिल होंगे? इस प्रवृत्ति से डरने की जरूरत है. कहीं समय की कमी और कामकाज में व्यस्तता के नाम पर यह प्रवृत्ति न्यू नॉर्मल न बन जाए. यह किसी एक परिवार पर लांछन नहीं है. यह बदलते समाज की प्रवृत्ति पर सवाल है. हमें इससे सावधान होने की जरूरत है. यह सावधानी इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि परिवार के साथ संवेदनात्मक और रागात्मक संबंध कमजोर होते जा रहे हैं.
भारत सरकार के Time Use Survey 2024 के मुताबिक 2024 में भारतीय अपने परिवार के साथ रोज औसतन 125 मिनट बिताते थे, लेकिन पांच साल पहले यानी 2019 में भारतीय रोज अपने परिवार के साथ औसतन 130 मिनट का समय बिताते थे. यानी पांच साल में परिवार के साथ बिताए जाने वाले औसत समय में कमी आई है. मित्रो, 5 साल में परिवार के साथ बिताया जाने वाला समय 5 मिनट कम हो गया. सवाल यह है कि यह समय कहां जा रहा है? यह समय जा रहा है भागदौड़, कामकाज और मोबाइल में.
Vivo और CyberMedia Research की 2023 में आई Switch Off Study के मुताबिक माता-पिता औसतन रोज करीब 8 घंटे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं.
बच्चों के साथ सिर्फ 2 घंटे का समय बिताते हैं और इस 2 घंटे के समय का भी 75 प्रतिशत हिस्सा माता-पिता फोन इस्तेमाल करते हुए गुजारते हैं. इस सर्वे में 90 प्रतिशत माता-पिता ने माना कि वे बच्चों को जितना समय दे सकते हैं, उससे कम समय दे रहे हैं. सर्वे में शामिल 93 प्रतिशत माता-पिता को अपने बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते नहीं होने पर अपनी गलती का अहसास हुआ.
मित्रो, समझिए, परिवार के साथ 5 मिनट कम बिताना सिर्फ समय का मामला नहीं है. यह परिवार के साथ कमजोर होते जुड़ाव का गंभीर विषय है. यह बदलते समाज और टूटते परिवार की करुण कथा है. ये एक ऐसा नया ट्रेंड है, जो खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है. सोनीपत में जो भी हुआ, उस पर हमें बहुत संवेदनशील होकर विचार करना चाहिए. क्योंकि परिवार में बढ़ती दूरी, समय की कमी और धन कमाने की चाहत ने उस परिवार को कमजोर किया है, जो हमारे समाज का आधार है. आज यह जड़ इतनी कमजोर हो गई है कि पिता को अंतिम विदाई देने के लिए संतान नहीं पहुंचती है.
मित्रो आचार्य चाणक्य ने कहा है कि संतान के लिए माता-पिता का आशीर्वाद वह कवच है, जो जीवन की हर बड़ी से बड़ी विपत्ति और कठिनाई को टाल सकता है. आचार्य चाणक्य ने जो कहा है, उसका अनुभव हम हर दिन अपने जीवन में करते हैं. माता-पिता हमारे लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं, लेकिन वही माता-पिता बुजुर्ग होते ही अकेले होते जा रहे हैं. इतने अकेले कि उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है. इतने अकेले कि मृत्यु के बाद भी संतान के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने पिता की अस्थियां लेने तक पहुंच जाए.
मित्रो ये तब है जब सनातन में पिता या माता का अंतिम संस्कार करना संतान का सबसे पवित्र कर्तव्य माना जाता है. शास्त्रों में माता-पिता के अंतिम संस्कार को पितृ ऋण चुकाने का प्रमुख साधन कहा गया है. गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार, पुत्र के के जरिए मुखाग्नि देना, अर्थी को कंधा देना, पिंडदान और श्राद्ध करने से पिता की आत्मा को शांति मिलती है. पुत्र के अंतिम संस्कार करने से पिता के लिए मोक्ष मार्ग आसान होता है.
मित्रो कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि शिवचरण गुप्ता जी की तो तीन बेटियां थीं. बेटियों के लिए तो माता-पिता का अंतिम संस्कार करना वर्जित है. आज हम इस मिथ को तोड़ने वाली एक जरूरी जनकारी आपको शेयर कर रहे हैं. आपको शास्त्रीय परंपरा के बारे में भी जरूर जानना चाहिए.
गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु-गरुड़ संवाद के अनुसार मृत व्यक्ति के परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं हो तो अंतिम संस्कार करने का अधिकार स्त्री को भी होता है. गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भी कहा गया है कि दोनों कुलों यानी माता-पिता के कुल में योग्य पुरुष न होने पर पत्नी, बेटी या बहन अंतिम संस्कार का दायित्व ले सकती हैं.
यानी बेटियां भी पिता को मुखाग्नि दे सकती हैं. ये शास्त्रसम्मत है. शिवचरण जी कि तीन बेटियों में से भी कोई भी उन्हें मुखाग्नि दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सनातनी परंपरा उन्हें ये अधिकार देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया. इसकी वजह धर्म नहीं कुछ और है. मित्रों यहां हम आपको एक और जानकारी जरूर शेयर करना चाहेंगे.
महाभारत के स्त्री पर्व में कुरु स्त्रियों यानी कौरव पक्ष की स्त्रियों द्वारा अपने पिता, पुत्र, भाई, पति, संबंधियों और वरिष्ठों के लिए जलांजलि देने का वर्णन मिलता है. इससे साफ है कि मृत्यु के बाद के धार्मिक कर्मों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सनातन की शास्त्रीय परंपरा में शामिल रही है. रामायण में माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था. इसे राजा दशरथ की आत्मा ने स्वीकार किया था.
यानी सनातन पंरपरा अपनी बेटियों को भी ये अधिकार देता है कि वो माता-पिता का अंतिम संस्कार कर सकती हैं. ये मिथ है कि बेटियों को माता-पिता के अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं है. धर्मसम्मत अधिकार होने के बाद भी बेटियां अगर शिवचरण जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई तो ये चिंता का विषय है. मित्रो ये धार्मिक नहीं सामाजिक समस्या है. ये किसी परिवार पर लांछन नहीं है. ये शिवचरण जी की बेटियों की सोच पर सवाल नहीं है. ये बदल रहे समाज और परिवार को लेकर बदल रही सोच पर प्रश्नचिह्न है. ये बदलते रिश्तों पर सवाल है. इसलिए आज हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि थोड़ा ठहरिए, समय निकालिए और अपने परिवार में...अपने बच्चों से संवाद कीजिए.
उन्हें समझिए और समझाइये. उन्हें बताइये कि धन-संपदा जरूरी है, लेकिन परिवार, रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी हैं और इसका उदाहरण हमें खुद बनना होगा. आप जो करेंगे वही आपकी नई पीढ़ी सीखेगी. ये आपका हमारा हम सभी का प्राथमिक कर्तव्य है कि भावी पीढ़ी को पारिवारिक मूल्यों से दीक्षित किया जाए. मित्रो इस विषय पर हैं अपनी बात आचार्य चाणक्य के एक वाक्य से खत्म करना चाहूंगा. आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कोई भी पिता अपनी संतान को जो सबसे कीमती उपहार दे सकता है, वह धन नहीं, बल्कि अपने जीवन का समय है. समय में दिए गए संस्कार ही संतान का स्थायी भविष्य तय करते हैं.
ये भविष्य सिर्फ एक बच्चे का नहीं होगा, ये हमारे परिवार का, हमारे समाज और हमारे देश का भी भविष्य होगा. इसलिए जरूरी है कि समय निकालकर अपने बच्चों से बेहतर संवाद की शुरुआत आज ही की जाए. मित्रो जो लोग रील और सोशल मीडिया में रमे रहते हैं और उसे ही सत्य मानते हैं उन्हें 17 जून 2025 को DNA में हमने जो विशेष रिपोर्ट दिखाई थी वो फिर से देखनी चाहिए. तब कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी नाम की सोशल मीडिया स्टार का अंतिम संस्कार हुआ था. सोशल मीडिया पर इनके 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन अंतिम संस्कार में 4 लोग भी नहीं पहुंचे थे.
इसलिए सोशल मीडिया नहीं परिवार से जुड़िए. परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर और मजबूत बनाइये. क्योंकि संकट के हर समय में परिवार ही आपके साथ खड़ा होगा.