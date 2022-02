शख्स को लिव-इन-पार्टनर छोड़ कर चली गई, 'जिम्मेदार महिला' पर कर दिया चाकू से अटैक

नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली (Outer Delhi) के राज पार्क (Raj Park) इलाके में सब्जी खरीद रही 45 वर्षीय महिला पर चाकू से हमला (Attacked With Knife) करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार (Arrested) किया गया है. पुलिस (Police) ने बुधवार को यह जानकारी दी.

बदला लेने के लिए किया हमला

पुलिस ने केस की जानकारी देते हुए बताया कि गाजियाबाद (Ghaziabad) स्थित एक गांव के निवासी आरोपी कमल ने महिला से बदला (Revenge) लेने के लिए हमला किया था. आरोपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि महिला (Woman) के कारण उसकी लिव-इन-पार्टनर (Live-In-Partner) उसे छोड़कर चली गई.

पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस (Police) ने बताया कि सोमवार को उन्हें सूचना मिली थी कि एक महिला को अस्पताल में भर्ती (Admitted To Hospital) कराया गया है जो कथित हमले में घायल (Injured In The Attack) हुई है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ (Inquiry) में पता चला कि सोमवार की शाम करीब 6:30 बजे पीड़िता (Victim) सब्जी खरीदने सुल्तानपुरी की एक सब्जी मंडी (Vegetable Market) में गई थी.

आरोपी को किया गिरफ्तार

इसके बाद शाम करीब 7:15 मिनट पर उसने अपने बेटे (Son) को फोन पर बताया कि वह घायल (Injured) है और अस्पताल में उसका इलाज (Treatment) चल रहा है. पुलिस ने बताया कि बेटे के बयान के आधार पर हत्या के प्रयास (Attempt To Murder) का मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार (Arrested) कर लिया गया है.

