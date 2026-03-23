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महाराष्ट्र में ‘मंकी किलर’ की एंट्री! बंदरों पर तीर से ताबड़तोड़ हमले, WWA को लेना पड़ा एक्शन

Thane news: महाराष्ट्र के ठाणे में बंदरों पर तीर से लगातार हो रहे हमलों ने पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है. चार दिनों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. एजेंसियां शिकार के इस ट्रेंड को समझने के साथ कई चीजों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 23, 2026, 05:46 PM IST
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महाराष्ट्र में ‘मंकी किलर’ की एंट्री! बंदरों पर तीर से ताबड़तोड़ हमले, WWA को लेना पड़ा एक्शन

Thane Monkey Attack: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बंदरों पर तीर से हमले करके निशाना बनाया जा रहा है. बीते कुछ दिनों में ऐसे मामलों में इजाफा हुआ है. सोमवार को सामने आए ताजा मामले में एक बंदर की गर्दन और जबड़े में तीर घुसा हुआ मिला. चार दिनों के अंदर इस इलाके में यह दूसरा ऐसा हमला है. इन मामलों ने एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स और वन्य जीव अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. बेजुबान जानवरों पर दया करनी चाहिए. अज्ञात शिकारी की वजह से जंगल में गश्त बढ़ाने का फैसला हुआ है. गाय और बंदरों को धार्मिक नजरिए से काफी सम्मान और करुणा भाव से देखा जाता है. अचानक सामने आ रहे ऐसे मामलों से फॉरेस्ट अफसर भी हैरान है. 

उंचे पेड़ पर बैठा था बंदर

घायल बंदर को सबसे पहले स्थानीय लोगों ने देखा. अलर्ट मिलने के फौरन बाद ठाणे की वाइल्डलाइफ वेलफेयर एसोसिएशन (WWA) मौके पर पहुंची. येऊर रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मदद से फौरन भेजी गई रेस्क्यू टीम ने 10-15 मिनट के भीतर घायल हुए बंदर को पशु चिकित्सालय भेजा. बंदर फिलहाल हॉस्पिटल के आईसीयू में है. डॉक्टरों की एक टीम उस पर नजर बनाए हुए है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामले की जांच हो रही है. फॉरेस्ट अधिकारियों का मानना है कि यह घातक हमला किसी प्रोफेशनल शिकारी ने किया होगा.

फॉरेस्ट अधिकारी हमलावर का पता लगाने के लिए आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं. हेल्पलाइन पर एक डिस्ट्रेस कॉल मिलने पर, RAWW (रेसक्विंक एसोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेलफेयर) और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था. घायल हुआ बंदर पेड़ों के बीच काफी ऊंचाई पर बैठा था, जिससे उसके रेस्क्यू में मुश्किलें आईं. बचाव दल ने हार नहीं मानी उसके वालंटियरों ने किसी तरह उसे नीचे उतारा और अस्पताल ले गए. 

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पेट में घुसा था तीर

महाराष्ट्र फॉरेस्ट विभाग की ठाणे रेंज के अफसरों ने वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत केस दर्ज किया है. हमलावर शिकारी की पहचान करने और उसके काम करने के तरीकों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं. कुछ समय पहले भी ऐसी ही घटना ने लोगों को हैरान किया था. अभी चार दिन पहले, संजय गांधी नेशनल पार्क के पास एक और बंदर बुरी तरह घायल मिला था. उस घटना में, जानवर के पेट में एक तीर घुस गया था.

बंदरों का शिकार क्यों होता है?

नई दवाओं को बाजार में उतारने और उन्हें मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से क्लीनिकल ट्रायल किए जाते हैं. इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये ट्रायल जानवरों, खासकर बंदरों और चूहों पर ज्यादा होते हैं. दवा रिसर्च बढ़ने से बंदरों के शिकार में इजाफा हुआ है. बीते पांच साल वैश्विक बाजारों में भी बंदरों की डिमांड और कीमत दोनों बढ़ी हैं. महाराष्ट्र के थाणे में बंदर को तीर मारकर घायल करने के पीछे कौन सा नेक्सस काम कर रहा है, इसकी पड़ताल अभी जारी है.

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी लेने के बाद पहला ट्रायल जानवरों पर होता है. दूसरा ट्रायल बेहद गंभीर 10 मरीजों पर, तीसरा ट्रायल दुनियाभर से चयनित 500 लोगों पर होता है. चौथा ट्रायल 4-5 साल चलता है.

अमीर-गरीब का चक्कर

नई दवाओं को बाजार में उतारने और उन्हें मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से क्लीनिकल ट्रायल किए जाते हैं. देश के भीतर होने वाले ट्रायल में एक खास ट्रेंड देखा जाता है. इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये ट्रायल निम्न आय वर्ग के लोगों पर ही अधिक होते हैं. बेहतर इलाज, आर्थिक लाभ का लालच और कम समझ के कारण ये लोग सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं. हालांकि दवा तो अमीरों को भी चाहिए, लेकिन वो ट्रायल पर सहमत नहीं होते. हाल ही में राजस्थान से आई खबर के मुताबिक गेस्ट्रो और किडनी सहित अन्य दवाओं के ट्रायल सिर्फ गरीबों पर ही किए जा रहे हैं. वहां उच्च आय वर्ग से सिर्फ 3 लोगों ने ट्रायल दिया, वो भी स्किन ट्रीटमेंट का, सुंदर दिखने और झुर्रियां मिटाने के लिए.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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