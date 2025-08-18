Indian Army देश के दुश्मनों पहले ही खोद लो अपनी कब्र, सेना के तरकश में आएंगे 'रुद्र', 'भैरव', 'दिव्यास्त्र' और 'शक्तिबाण', अब किसी कोने में नहीं बचोगे
Indian Army देश के दुश्मनों पहले ही खोद लो अपनी कब्र, सेना के तरकश में आएंगे 'रुद्र', 'भैरव', 'दिव्यास्त्र' और 'शक्तिबाण', अब किसी कोने में नहीं बचोगे

Bhairav Battalions, Rudra Brigades: रुद्र ब्रिगेड में कई लड़ाकू शाखाएं शामिल होंगी. अगस्त के अंत तक सभी पैदल सेना बटालियनों को ड्रोन प्लाटून से लैस करने के प्रयास चल रहे हैं. इन प्लाटून का उद्देश्य युद्धक्षेत्र की गतिशीलता में बदलाव को दर्शाते हुए, वास्तविक समय में निगरानी, टोही और हमला करने की क्षमताओं में सुधार करना है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:50 PM IST
Indian Army देश के दुश्मनों पहले ही खोद लो अपनी कब्र, सेना के तरकश में आएंगे 'रुद्र', 'भैरव', 'दिव्यास्त्र' और 'शक्तिबाण', अब किसी कोने में नहीं बचोगे

Army preparing for next-gen warfare: भारतीय सेना ने पारंपरिक शक्तियों को आधुनिक युद्ध क्षमताओं के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से एक व्यापक परिवर्तन के पहले चरण में प्रवेश कर लिया है. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर दी अपनी स्पीच में भारत की बढ़ती ताकत खासकर नेक्स्ट जेन वारफेयर को लेकर लिए गए फैसलों और बदलावों को सेना के 'परिवर्तन के दशक' (2023 से 2032) का हिस्सा बताते हुए कहा था कि देश की आजादी के 79 साल पूरे होने के मौके पर भविष्य के युद्ध की तैयारी की जा रही है. 

रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन, दिव्यास्त्र बैटरी और शक्तिबाण यूनिट

सेना ने भविष्य की जंग की तैयारियों में बढ़त बनाने के लिए और देश की सीमाओं को अभेद बनाने के लिए उठाए गए नए कदमों में हाईटेक और घातक रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन, दिव्यास्त्र बैटरी और शक्तिबाण इकाइयों जैसी नई संरचनाओं का निर्माण शुरू किया है.

इन सभी के विकास का मकसद ड्रोन, लोइटरिंग मुनिशन, स्वदेशी मिसाइल सिस्टम और उन्नत वायु रक्षा क्षमताओं जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सेना की अनुकूलन क्षमता और मारक क्षमता को बढ़ाना है.

जनरल ने दी थी दुश्मनों को चेतावनी- न बचोगे

जनरल द्विवेदी ने कहा, 'भारतीय सेना आज एक रूपांतरित, आधुनिक और भविष्योन्मुखी बल के रूप में तेजी से आगे बढ़ते हुए समकालीन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर रही है. हर पैदल सेना बटालियन में अब ड्रोन प्लाटून शामिल हो चुकी है, वहीं दिव्यास्त्र बैटरियों के साथ लोइटरिंग म्यूनिशन बैटरियों के जरिए भारतीय तोपखाने की मारक क्षमता में सैकड़ों गुना बढ़ोतरी हो चुकी है. सेना की वायु रक्षा को स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों से लैस किया जा रहा है.'

सेना की वायु रक्षा (AAD) ब्रांच, 'आकाश प्राइम' सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 2 नई रेजिमेंटों की तैनाती के साथ अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रही है, जिन्हें विशेष रूप से चीन से लगी सीमा पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है. नई युद्ध प्रणालियां 25 किलोमीटर दूर तक विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को रोकने में सक्षम हैं.

सवाल- एयर डिफेंस मजबूत करने के लिए क्या हो रहा है?
जवाब- 30 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली नई त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (QRSAM) की 3 रेजिमेंट 36,000 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी जा रही हैं. हवाई खतरों से त्वरित सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये मोबाइल, कम दूरी की मिसाइल प्रणालियां सेना और भारतीय वायु सेना के बीच साझा की जाएंगी. ये प्रणालियां भारत के बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क को सुदृढ़ करेंगी, जिसका परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था. 

सवाल- भैरव बटालियन का कॉन्सेप्ट क्या है?
जवाब- भैरव के नाम पर, जिसका अर्थ है भयानक. ये बटालियनें चौंकाने वाले सैनिकों के रूप में तेजी से आश्चर्यजनक तरीके से हमले करेंगी और सीमा पार छापेमारी के साथ दुश्मन को देखते ही ढेर करेंगी. भैरव बटालियनें विशिष्ट और नियमित बलों के बीच सेतु का काम करेंगी. इसी महीने यानी अगस्त के आखिर तक, भारतीय सेना द्वारा 5 भैरव बटालियनों का गठन किए जाने की उम्मीद है. ये घातक यूनिट्स, विशिष्ट विशेष बलों और पारंपरिक पैदल सेना के बीच सेतु का काम करेंगी. भैरव यूनिट्स नियमित पैदल सेना से बनाई गई हैं जो आधुनिक हथियारों, तकनीक और ड्रोन से लैस हैं. चरणबद्ध तरीके से 40 से 50 ऐसी बटालियन का गठन हो रहा है. 

सवाल- रुद्र ब्रिगेड, उन्नत तोपखाने युद्ध के लिए दिव्यास्त्र और शक्तिबाण यूनिट्स की क्या तैयारियां है?
जवाब- सेना की 2 ब्रिगेड पहले ही रुद्र ब्रिगेड में बदल चुकी हैं. ये सभी-हथियार यूनिट्स पैदल सेना, तोपखाने और बख्तरबंद इकाइयों को एक ही परिचालन संरचना में एकीकृत करती हैं. लचीली तैनाती और बढ़ी हुई युद्ध प्रभावशीलता के लिए डिजाइन की गई, रुद्र ब्रिगेड एकीकृत युद्धक टीमों की ओर एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं. उन्नत तोपखाने युद्ध के लिए दिव्यास्त्र और शक्तिबाण इकाइयां बन चुकी हैं.

तोपखाने की शाखा में भी बदलाव हुए हैं. करीब पांच रेजिमेंटों में दिव्यास्त्र बैटरियां शामिल होंगी. शक्तिबाण इकाइयां पूरी तरह से तकनीकी संरचनाओं के रूप में काम करेंगी, जो 'देखो और हमला करो' अभियानों के लिए पूरी तरह से ड्रोन और मंडराते हथियारों पर निर्भर रहेंगी. इन इकाइयों में पारंपरिक तोपें शामिल नहीं होंगी.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

