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Article 370: एक तरफ Pok में गरज रही बंदूकें, हो रहे प्रदर्शन; दूसरी तरफ कश्‍मीर लिख रहा विकास की नई कहानी

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने के सात साल हो गए. इन सात सालों में जम्मू-कश्मीर में विकास की नई गाथा देखने को मिली है. विश्वविद्यालयों और अस्पतालों से लेकर आधुनिक मूलभूत सुविधाओं का बड़ा जाल कश्मीर में केवल कुछ वर्षों में फैला है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 05, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:18 AM IST
Article 370: एक तरफ Pok में गरज रही बंदूकें, हो रहे प्रदर्शन; दूसरी तरफ कश्‍मीर लिख रहा विकास की नई कहानी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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