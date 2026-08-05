Article 370 Abrogation Anniversary 5 August: साल 2019 में आज के ही दिन यानी 05 अगस्त को देश की संसद ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए धारा 370 को समाप्त कर दिया. इसके बाद जम्मू-कश्मीर से स्पेशल स्टेट खत्म हो गया. आज इस फैसले के 7 साल पूरे हो गए. कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास की बयार ऐसी चली, जिससे पूरे राज्य की सूरत ही बदल गई.
हाल में ही सरकार की ओर से जारी आंकड़ें बताते हैं कि इन सात सालों में जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है. इससे इतर, नियंत्रण रेखा (LOC) के दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) हिंसा का दंश झेल रहा है. वहां पर लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.
केंद्र सरकार के अनुसार,जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं. यहां पर दो एम्स स्थापित किए गए हैं. इनमें से एक एम्स कश्मीर, तो दूसरा जम्मू के क्षेत्र में है. इसके साथ ही केंद्रशासित राज्य में कई नए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शुरू कर दिए गए हैं.
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में भी रखा गया है. इस योजना के तहत पात्र लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. अधिकारी बताते हैं कि प्रतिवर्ष यहां पर 1100 से अधिक छात्रों का दाखिला मेडिकल कॉलेज में होता है.
कुछ रिपोर्ट्स में पता चलता है कि पिछले दो महीनों से पीओके में जारी हिंसा की घटनाओं में कम से कम 90 लोगों की जान गई है. हैरान करने वाली बात है कि बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर मांग करने वाले लोगों को शहबाज सरकार के मंत्री दुश्मन मान रहे हैं. स्थानीय लोगों और वहां के स्वतंत्र पर्यवक्षकों का मानना है कि पीओके में स्वास्थ्य सेवाएं काफी कमजोर हैं और प्रशासनिक व्यवस्था भी लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है.
धारा 370 के हटने के बाद जहां जम्मू-कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ पीओके में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या सीमित बताई जाती है. जम्मू-कश्मीर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), आईआईएम के साथ कई अन्य बड़े स्तर के विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं.वहीं, युवाओं के कौशल विकास के लिए कई योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है.
ठीक इससे इतर पीओके में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या काफी सीमित बताई जा रही है. कई संस्थानों में संसाधन की कमी है. कुछ विश्लेषक बताते हैं कि बेहतर रोजगार की तलाश में पीओके के युवा खाड़ी देशों का रुख करते हैं. यही कारण है कि पीओके में पलायन की बड़ी समस्या देखने को मिल रही है.
केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम किया गया है. गांव की सरकारें विकास कार्यों को बढ़ाने में अहम योगदान दे रही हैं. इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT की व्यवस्था लागू होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रही है.
ठीक इसके विपरीत PoK में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने माना कि वहां पर तथाकथित विधानसभा पर कश्मीर काउंसिल और इस्लामाबाद की संघीय सरकार का प्रभाव रहता है. कुछ जानकारों का मानना है कि पीओके की इस व्यवस्था से स्थानीय प्रशासन और वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारी सीमित हो जाते हैं.
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद बुलेट की रफ्तार से विकास कार्य हुए हैं. गत 7 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में विकास की नई गाथा देखने को मिली. हालांकि, दूसरी ओर पीओके में रहने वाले लोगों की ओर से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इन दोनों क्षेत्रों की तुलना को लेकर कई बहस और चर्चा की जाती रही है.