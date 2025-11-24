आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल, राजनीति भी हिली

Justice Suryakant Major Decisons: भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेने वाले जस्टिस सूर्यकांत देश के कई अहम फैसलों में शामिल हो चुके हैं. उनके इन 10 ऐतिहासिक फैसलों ने देशभर में हलचल मचाई थी.
Trending Photos
Justice Suryakant: जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. पद संभालने से पहले उन्होंने देश के सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की बात कही थी. उन्होंने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 38 समाप्त करने, बिहार चुनाव में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और पेगासस स्पाइवेयर जैसे कई मुद्दों पर लिए गए ऐतिहासिक फैसलों में हिस्सा ले चुके हैं. बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत को 30 अक्टूबर 2025 को अगले चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट किया गया था. वह तकरीबन 15 महीनों तक इस पर रहने वाले हैं.
जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी साल 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था. उन्होंने कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी से साल 2011 में कानून में मास्टर डिग्री हासिल की. 5 अक्टूबर साल 2018 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था. जस्टिस सूर्यकांत के इन 8 ऐतिहासिक फैसलों ने उन्हें भारत के CJI के तौर पर नया पद दिया है.
जस्टिस सूर्यकांत उस ऐतिहासिक बेंच का हिस्सा थे जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370 को समाप्त करने के फैसले को बरकरार रखा था. इस फैसले से जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है. इसे देश के सबसे अहम संवैधानिक फैसलों में से एक माना जाता है.
ये भी पढ़ें- CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, जिसका बरसों से था लोगों को इंतजार
जस्टिस सूर्यकांत की ओर से एक ऐसी बेंच को लीड किया गया, जिसने गैरकानूनी तरीके से सरपंच पद से हटाई गई एक महिला का पद बहाल किया और अपने निर्णय में लैंगिक भेदभाव की बात कही. उन्होंने बाद में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार एसोसिएशनों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों को आरक्षित करने का फैसला दिया.
ये भी पढ़ें- ...तो पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला पूरा सच
पीएम मोदी की साल 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्र की अध्यक्षता में एक पैनल नियुक्त किया गया था. जस्टिस सूर्यकांत भी इस बेंच का हिस्सा थे. उनका कहना था कि ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक जांच महत्वपूर्ण होती है.
जस्टिस सूर्यकांत पेगासिस मामले में निगरानी के आरोपों की सुनवाई वाली बेंच का भी हिस्सा था. उन्होंने इसमें साइबर एक्सपर्ट टीम गठित की. इस दौरान उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मनामनी न करने के आदेश ने विपक्ष में डिबेट शुरु कर दी थी.
जस्टिस सू्र्यकांत ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) प्लान को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था. इसके साथ ही उन्होंने सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन मनें समानता की मांग वाली सुनवाई भी जारी रखी.
बिहार में मतदाता सूची संशोधन में जस्टिस सूर्यकांत ने वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाथ मतदाताओं का ब्योरा सार्वजनिक करने के लिए कहा था. साथ ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी के महत्व पर भी जोर दिया.
जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच में भी शामिल थे, जिसने प्रभावी रूप से औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून को निलंबित कर दिया था. साथ ही केंद्र और राज्यों को आदेश दिया था कि जब तक सरकार इस प्रावधान पर दोबारा विचार नहीं कर लेती तब तक वे सेक्शन 124A के तहत नई FIR दर्ज न करें. अभिव्यक्ति की आजादी के लिए इस फैसले को बड़े कदम के तौर पर देखा गया था.
जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने ऑनलाइन कमेंट्स पर 'कॉशन एंड रेस्ट्रेंट' का आदेश दिया. इसके तहत सोशल मीडिया पर हिडन मीनिंग वाली पोस्ट्स को शांति भंग मानते हुए अभिव्यक्ति पर रोग लगाई. विपक्ष ने इसे सेंसरशिप करार दिया था.
जस्टिस सूर्यकांत की 7 जजों की बेंच ने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के फैसले को पलट, जिससे संस्थान की संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति पर पुनर्विचार का रास्ता खुला.
जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने नेशनल हाईवे के आसपास जमीन के मूल्यांकन में प्रॉक्सिमिटी प्रीमियम को लीगल ठहराया. इससे मुआवजे में ट्रांसपेरेंसी आई, हालांकि आलोचकों की ओर से इसे छोटे किसानों को नुकसान का हवाला देकर सियासी हमला किया गया.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.