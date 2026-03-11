Aruna Shanbaug: 15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली थी इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूट गया; कहानी अरुणा शानबाग की

Aruna Shanbaug Case: हरीश राणा को इच्छामृत्यु की इजाजत मिलने के बाद पूरे देश को अरुणा शानबाग का मामला याद आ रहा है. 42 साल तक अरुणा कोमा में रही थीं. अस्पताल प्रशासन ने उनकी तिमारदारी की थी. लेकिन उनको इच्छामृत्यु की इजाजत कोर्ट से नहीं मिली थी.
Passive Euthanasia: 15340 दिन यानी 42 साल वो बिस्तर पर रही. इच्छामृत्यु की गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से की गई. लेकिन ठुकरा दी गई. उनकी वजह से कई बार भारत में इच्छामृत्यु कानूनों पर चर्चा भी हुई. हम बात कर रहे हैं अरुणा शानबाग की, जिन्होंने 4 दशक से ज्यादा अस्पताल के बेड पर बिताए. 18 मई 2015 को उनका निधन हो गया था. 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु मिलने के बाद अरुणा शानबाग मामले की यादें ताजा हो गईं.
अरुणा शानबाग पेशे से एक नर्स थीं. 27 नवंबर 1973 को मुंबई के एक अस्पताल में काम करने वाले क्लीनर सोहनलाल वाल्मिकी ने उनका यौन शोषण किया था. मेटल की चेन से उनका गला घोंटा गया था. दम घुटने के कारण उनके दिमाग में गंभीर चोट आई. हालांकि उनकी जान तो बच गई लेकिन पूरी जिंदगी अस्पताल के बिस्तर पर कटी.उनको दिन में दो बार नाक से खाना खिलाया जाता था.
उनकी कहानी को लेखिका पिंकी विरानी ने एक किताब की शक्ल दी है. पहली बार उन्होंने ही साल 2011 में अरुणा के लिए इच्छामृत्यु की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया. जब अरुणा इस दुनिया से रुखसत हुईं तो कई यूजर्स ने कहा कि उनको पहले ही इस जाने देने की इजाजत मिल जानी चाहिए थी. कई लोगों ने यहां तक कहा था कि भारतीय लीगल सिस्ट में राइट टू डाई नहीं होने की वजह से उनकी काफी परेशानी हुई.
शानबाग के माता-पिता काफी साल पहले ही गुजर गए थे और अन्य रिश्तेदारों ने उनसे कोई संपर्क नहीं रखा. विरानी ने अपनी याचिका में कहा था कि शानबाग 'वर्चुअली डेड पर्सन' हैं और उनको मरने की इजाजत दी जानी चाहिए. उन्होंने याचिका में गुजारिश की थी कि अस्पताल को आदेश दिया जाए कि वह उनको खाना ना खिलाए.
लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कहा कि शानबाग खाना खा रही हैं और चेहरे के एक्सप्रेशन के जरिए जवाब देती हैं और आवाज भी निकालती हैं.
भले ही सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी विरानी की अर्जी खारिज कर दी, लेकिन इस केस के बाद भारत ने यूथेनेसिया पर कुछ पाबंदियों में ढील दी. कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि कुछ खास परिस्थितियों में लाइलाज बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए लाइफ सपोर्ट कानूनी तौर पर हटाया जा सकता है, बशर्ते यह रिक्वेस्ट परिवार की तरफ से हो और डॉक्टरों और कोर्ट की देखरेख में हो.
डॉक्टरों का कहना है कि वेजिटेटिव स्टेट में मरीज होश में होते हैं, कोमा में नहीं. लेकिन ब्रेन में गंभीर डैमेज की वजह से उन्हें कोई होश नहीं होता.
लेकिन शानबाग पर हमला करने वाले सोहनलाल भारत वाल्मीकि पर रेप का चार्ज भी नहीं लगाया गया क्योंकि उस समय भारतीय कानूनों के तहत सोडोमी (गुदामैथुन) को रेप नहीं माना जाता था.उसे लूट और हत्या की कोशिश के तहत 7 साल की सजा के बाद रिहा कर दिया गया. पिंकी विरानी के मुताबिक, बाद में सोहनलाल ने अपना नाम बदल लिया और वह दिल्ली के अस्पताल में बतौर वार्ड बॉय काम कर रहा था. जिस अस्पताल में उसने अरुणा पर हमला किया था, उसने कभी भी उसकी कोई तस्वीर अपने पास नहीं रखी. ना ही कोर्ट के दस्तावेजों में उसका नाम था.
