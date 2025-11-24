Advertisement
India-China: 'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी, ड्रैगन ने पार की हदें

India-China Relations: सोशल नेटवर्किंग साइट X पर पेमा वांग थोंगडोक ने सिलसिलेवार पोस्ट्स में कहा कि शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें 21 नवंबर को '18 घंटे' तक रोके रखा और कहा कि उनका पासपोर्ट वैध नहीं है क्योंकि उनका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश 'चीन का हिस्सा' है.

Nov 24, 2025, 03:57 PM IST
India-China: 'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी, ड्रैगन ने पार की हदें

Arunachal Pradesh Woman: भारत के अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक महिला के साथ चीन के अधिकारियों ने शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी की और खूब परेशान किया. महिला का आरोप है कि चीन के अधिकारियों ने ट्रांजिट के दौरान उसके भारतीय पासपोर्ट को वैलिड मानने से भी इनकार कर दिया था.

सोशल नेटवर्किंग साइट X पर पेमा वांग थोंगडोक ने सिलसिलेवार पोस्ट्स में कहा कि शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें 21 नवंबर को '18 घंटे' तक रोके रखा और कहा कि उनका पासपोर्ट वैध नहीं है क्योंकि उनका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश 'चीन का हिस्सा' है.

लंदन से जापान जा रही थीं पेमा

खबर है कि थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं, जब वह तीन घंटे के लेओवर के लिए शंघाई में उतरीं. एक्स पर पेमा ने लिखा, 'मुझे चीन के इमिग्रेशन और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के दावे के बाद 21 नवंबर 2025 को शंघाई एयरपोर्ट पर रोककर रखा गया. उन्होंने मेरे भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया क्योंकि मेरा जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है, जो उनके दावे के हिसाब से चीन का हिस्सा है.'

दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा कि कई इमिग्रेशन अधिकारियों और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के स्टाफ ने उनका मजाक उड़ाया और यहां तक कहा कि उन्हें "चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने की सलाह भी दी. उनको ना तो खाना और ना ही एयरपोर्ट पर कोई सुविधा इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई. ना ही उनके स्टेटस के बारे में कोई अपडेट दिया गया.

खरीदनी पड़ी नई टिकट

रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जापान जाने वाली उनकी तय फ्लाइट में चढ़ने से भी रोक दिया गया और उनका पासपोर्ट तभी वापस दिया गया जब उन्होंने सिर्फ चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का नया टिकट खरीदने के लिए हामी भरी, जिससे फ्लाइट छूटने और होटल बुकिंग से उन्हें पैसे का नुकसान हुआ.

एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया में बंद होने की वजह से पेमा टिकट दोबारा बुक नहीं कर पा रही थी और न ही आजादी से घूम-फिर पा रही थी. परेशान और कोई ऑप्शन न होने की वजह से, उसे UK में एक दोस्त के जरिए शंघाई में इंडियन कॉन्सुलेट से कॉन्टैक्ट करना पड़ा. कॉन्सुलेट के दखल से, वह आखिरकार देर रात एयरपोर्ट से निकल पाईं और उनकी यात्रा दोबारा शुरू हुई.

इस घटना को उन्होंने सीधे भारतीय संप्रभुता की बेइज्जती बताया. उन्होंने पीएम मोदी और बाकी अधिकारियों से इस मामले को बीजिंग के सामने उठाने को कहा. उन्होंने भारतीय सरकार से जवाबदेही और मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि यह गारंटी दी जाए कि अरुणाचल प्रदेश के सभी भारतीयों को विदेश यात्रा के दौरान इसी तरह के भेदभाव से बचाया जाए.

इस घटना को लेकर भारतीयों और कूटनीतिक हलकों में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है, जिसमें चीन के इलाके पर दावों और नई दिल्ली और बीजिंग के बीच चल रहे तनाव की वजह से अरुणाचल प्रदेश के लोगों को हो रही मुश्किलों को दिखाया गया है.

भारत का क्या है स्टैंड

भारत ने बार-बार चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने के दावों को खारिज किया है. 

मई में भारत ने कहा था कि भारतीय इलाकों का नाम बदलने से यह पक्का सच नहीं बदलेगा कि राज्य हमेशा भारत का एक अहम हिस्सा था, है और रहेगा. भारत का यह बयान चीन के उस ऐलान के जवाब में आया था, जिसमें उसने उत्तर-पूर्वी राज्य की 27 जगहों के चीनी नाम रखने की बात कही थी, जिनमें ज्यादातर 15 पहाड़, चार दर्रे, दो नदियां, एक झील और पांच बसे हुए इलाके शामिल हैं.

