Arunachal Pradesh is not South Tibet: बीते कुछ समय से चीन का दावा है कि अरुणाचल उसका तथाकथित 'साउथ तिब्बत' है, जबकि हकीकत इसके एकदम उलट है. अरुणाचल का इतिहास, संस्कृति और वहां के मूल निवासियों की पहचान 'बीजिंग' के बेबुनियाद दावे का समर्थन नहीं करती. सच्चाई ये है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है. जहां अलग-अलग जनजातियों के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक अधिकारों और पूरी गरिमा के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं.
अरुणाचल प्रदेश के लोगों की पहचान किसी दूसरे देश के इतिहास या चीन की राजनीतिक सोच से तय नहीं होती. यहां की हर जनजाति की अपनी अलग भाषा, संस्कृति, परंपरा, पहनावा, रीति-रिवाज और त्योहार हैं, जो सदियों से जस के तस चले आ रहे हैं. मोनपा, न्यीशी, आदि, अपातानी, गालो, मिश्मी, नोक्टे, वांचो, तांगसा समेत कई जनजातियां इस राज्य की सांस्कृतिक विविधता को और समृद्ध बनाती हैं. भारत इस विविधता का सम्मान करता है और इसे संजोकर आगे बढ़ाता है. 140 करोड़ भारतीय, इस विविधता को अपनी ताकत मानते हैं.
अरुणाचल प्रदेश में हर जनजाति से जुड़े समुदायों को अपनी भाषा, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को सुरक्षित रखने की पूरी आजादी है. लोग अपने त्योहार खुलकर मनाते हैं और अपनी विरासत नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं. स्कूल, सांस्कृतिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर इस धरोहर को संजोने का काम करते हैं. यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति को देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई मंचों पर भी पहचान और सम्मान मिलता है.
चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार चिंता जताई गई है. मानवाधिकार संगठनों, शोधकर्ताओं और कई देशों की सरकारों ने वहां सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता, मातृभाषा में शिक्षा और स्थानीय पहचान को लेकर सवाल उठाए हैं. इन रिपोर्टों में यह भी चिंता जताई गई है कि लोगों को एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय पहचान में ढालने पर अधिक जोर दिया जा रहा है.
ऐसी ही चिंताएं चीन के शिनजियांग जैसे दूसरे अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को लेकर भी सामने आती रही हैं. किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत तब होती है, जब लोगों को खुलकर सोचने, अपनी बात रखने और अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार मिले. दुनिया जानती है कि अरुणाचल प्रदेश में लोगों को ये सभी लोकतांत्रिक अधिकार हासिल हैं. यहां के नागरिक चुनाव में मतदान करते हैं, खुलकर अपनी राय रखते हैं. अरुणाचल प्रदेश के लोग, भारत में कहीं भी पढ़ाई, नौकरी और कारोबार कर सकते हैं तथा देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं.
अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां विकास और सांस्कृतिक पहचान साथ-साथ आगे बढ़ते हैं. आधुनिक सुविधाओं और आर्थिक प्रगति के साथ-साथ स्थानीय परंपराओं और जनजातीय संस्कृति को भी बराबर महत्व दिया जाता है. इसलिए यहां विकास का मतलब अपनी पहचान को भूलना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ना है.
चीन का प्रशासन अक्सर अपने गवर्नेंस मॉडल को तेज आर्थिक विकास का उदाहरण बताता है. इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक तरक्की किसी भी देश के लिए जरूरी होती है, लेकिन किसी समाज की असल तरक्की सिर्फ चौड़ी सड़कों, बड़ी इमारतों या आर्थिक आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती. वास्तविक विकास वही है, जहां लोगों की आजादी, सांस्कृतिक पहचान और उनके अधिकार भी सुरक्षित रहें. अरुणाचल प्रदेश के लोग आज इसी तरह अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
चीन के प्रोपेगेंडा और नैरेटिव की बात करें तो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) का नाम और परिकल्पना इस बात की याद दिलाती है कि किसी क्षेत्र पर रणनीतिक नियंत्रण के साथ-साथ वहां की सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी चिंताएं पैदा हो सकती हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार भाषा की शिक्षा, धार्मिक संस्थानों और पारंपरिक पहचान को बचाए रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा पहले भी हो चुकी है. इन विषयों ने दुनिया भर में यह बहस छेड़ी है कि राष्ट्रीय एकता और स्थानीय व आदिवासी संस्कृतियों की सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए.
अरुणाचल प्रदेश इस मामले में एक अलग तस्वीर पेश करता है. यहां विविधता को कमजोरी नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है. जनजातीय नृत्य, पारंपरिक पहनावा, स्थानीय भाषाएं और रीति-रिवाज राष्ट्रीय एकता के रास्ते की बाधा नहीं हैं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं. यही वजह है कि भारतीय संविधान हर समुदाय को अपनी पहचान, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है. इससे हर समाज अपनी परंपराओं को बचाए रखते हुए देश के विकास में बराबरी से भागीदारी कर सकता है.
सबसे अहम बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार मिला हुआ है. यहां के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, चुनाव में हिस्सा लेते हैं और अपने फैसले खुद करते हैं. यही लोकतांत्रिक अधिकार एक मजबूत, आत्मविश्वासी और जागरूक समाज की पहचान है. किसी भी बाहरी दावे या सोच से इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता.
अरुणाचल प्रदेश को 'साउथ तिब्बत' बताने की कोशिश वहां के लोगों की पहचान, उनकी भावनाओं और उनकी लोकतांत्रिक इच्छा को नजरअंदाज करती है. ऐसे दावे न तो इतिहास के तथ्यों से मेल खाते हैं और न ही वहां के लोगों की आवाज का सम्मान करते हैं. अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ही है. यह भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी अपनी अलग सांस्कृतिक विरासत और विशिष्ट पहचान है.
आज अरुणाचल प्रदेश के लोग पूरे विश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार और सुरक्षित माहौल उन्हें यह भरोसा देते हैं कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए शिक्षा, तकनीक और आर्थिक विकास के नए अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं. अरुणाचल प्रदेश के युवा बड़े सपने देख रहे हैं, नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती.
यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश की कहानी किसी दबाव या अधीनता की नहीं, बल्कि आजादी, आत्मसम्मान और अपनी सांस्कृतिक पहचान को सहेजकर आगे बढ़ने की कहानी है. यह उन जनजातीय समुदायों की कहानी है, जो अपनी परंपराओं पर गर्व करते हैं, संविधान से मिले अधिकारों के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीते हैं और यह मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है.
अरुणाचल प्रदेश 'साउथ तिब्बत' नहीं, बल्कि भारत का एक गौरवशाली राज्य है. यहां के लोग अपनी पहचान पर गर्व करते हैं, अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखते हैं और लोकतंत्र से मिले अधिकारों का खुलकर इस्तेमाल करते हैं. यही अंतर सबसे महत्वपूर्ण है. यह केवल राजनीतिक या कूटनीतिक बहस का विषय नहीं, बल्कि वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी सोच, उनके सपनों और उनके फैसलों में साफ दिखाई देता है. अरुणाचल प्रदेश के लोग अपनी भारतीय पहचान और देश की संप्रभुता के साथ मजबूती से खड़े हैं.