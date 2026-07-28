कथित 'साउथ तिब्बत' नहीं! भारत की पहचान, स्वाभिमान और लोकतंत्र की जीवंत मिसाल है अरुणाचल प्रदेश

आज अरुणाचल प्रदेश के लोग पूरे विश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार और सुरक्षित माहौल उन्हें यह भरोसा देते हैं कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए शिक्षा, तकनीक और आर्थिक विकास के नए अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं. अरुणाचल प्रदेश के युवा बड़े सपने देख रहे हैं, नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती.