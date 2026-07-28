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कथित 'साउथ तिब्बत' नहीं! भारत की पहचान, स्वाभिमान और लोकतंत्र की जीवंत मिसाल है अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश 'साउथ तिब्बत' नहीं, बल्कि भारत का एक गौरवशाली राज्य है. जहां के लोग अपनी पहचान और संस्कृति पर गर्व करते हैं. अपनी परंपराओं को संजोकर रखने के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का खुलकर इस्तेमाल करते हैं.

Written ByAnuvesh Rath
Published: Jul 28, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:03 PM IST
कथित 'साउथ तिब्बत' नहीं! भारत की पहचान, स्वाभिमान और लोकतंत्र की जीवंत मिसाल है अरुणाचल प्रदेश

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Anuvesh Rath

Anuvesh Rath

अनुवेश रथ एक वरिष्ठ भारतीय टेलीविजन पत्रकार हैं, उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़, राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत रिपोर्टिंग का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वो  Zee Business में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट के पद पर कार्यरत हैं.

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