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अरुणाचल प्रदेश में कुदरत का खौफनाक तांडव: सेना का कैंप बाढ़ में बहा, 5 जवान लापता, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

अरुणाचल प्रदेश में कुदरत बाढ़ ने कहर बरपाया है. शुक्रवार शाम को मूसलाधार बारिश के बाद ऊपरी सुबनसिरी में भीषण भूस्खलन से सड़क निर्माण में लगे 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं दिबांग घाटी में सेना का कैंप बाढ़ में बहने से 5 जवान लापता हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 15, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:02 PM IST
अरुणाचल प्रदेश में कुदरत का खौफनाक तांडव: सेना का कैंप बाढ़ में बहा, 5 जवान लापता, 4 लोगों की दर्दनाक मौत
Image Credit: अरुणाचल में भूस्खलन और बाढ़ का डबल अटैक

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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