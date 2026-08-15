/अरुणाचल प्रदेश में कुदरत का खौफनाक तांडव: सेना का कैंप बाढ़ में बहा, 5 जवान लापता, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

अरुणाचल प्रदेश में कुदरत का खौफनाक रूप देखने को मिला है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद आई तबाही ने चारों ओर जमकर तबाही मचा दी है. प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में शुक्रवार शाम हुई भीषण प्राकृतिक आपदाओं में सड़क निर्माण में लगे 4 मजदूरों की जान चली गई, वहीं भारतीय सेना का एक कैंप अचानक आई इस बाढ़ की चपेट में आ गया. बाढ़ का प्रवाह इतना तेज था, कि संभलना मुश्किल हो गया. इसी में 5 सैन्य कर्मी लापता बताए जा रहे हैं. प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने बहुत ही खराब मौसम होने के बाद भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है.
अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में हुए एक भीषण भूस्खलन में 4 लोगों की दर्दनाक मौत की घटना सामने आई है, वहीं दिबांग घाटी जिले में अचानक आई फ्लैश फ्लड यानी बाढ़ में सेना के दो शेल्टर बह गए. इस हादसे में 5 सैन्य कर्मी लापता हैं. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र यानी SEOC के मुताबिक, ये दोनों घटनाएं शुक्रवार शाम को घटीं.
पहली घटना ऊपरी सुबनसिरी जिले की है, जहां केओजारिंग-ब्याचिंग रोड कटिंग साइट पर बड़ा भूस्खलन की घटना हुई. इस दौरान कई लोग मलबे में दब गए. हादसे में तादु बाकी, ताजी राय, मार्कोश बासुमतारी और बाबुल अली की जान चली गई. सुबनसिरी के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक बाबुल अली का शव बरामद कर लिया गया है. नाचो थाना पुलिस, दापोरिजो से अग्निशमन सेवा और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं.
दूसरी घटना दिबांग घाटी जिले के पासू पानी आर्मी कैंप की है. जहां शुक्रवार शाम को हुई भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ ने 5वीं ग्रेनेडियर के दो शेल्टर बहा ले गए. तेज बहाव में सेना के 7 जवान बह गए थे, जिनमें से 2 को किसी भी तरह सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 5 जवान अभी भी मिले नहीं हैं. लापता जवानों की पहचान हवलदार उपेंदर और जवान कुंदन, विनोद, आदित्य और समुंदा के रूप में हुई है.
Anini, Arunachal Pradesh: A cloudburst in the Pashu Pani area of Anini around 4:45 pm on August 14 triggered a massive landslide, submerging the affected area. Two soldiers were rescued during immediate operations, while multiple teams from nearby posts joined the search and… pic.twitter.com/nnvlLRZNTL
IANS (@ians_india) August 15, 2026
लापता जवानों की तलाश के लिए 5वीं ग्रेनेडियर की दो रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं. इसके साथ ही ITBP की 58वीं बटालियन, GREF की 62 RCC, स्थानीय स्वयंसेवकों और अरुणाचल प्रदेश पुलिस की टीमों को भी मौके पर भेजा गया है. पासीघाट से SDRF की टीम भी बचाव अभियान में मदद के लिए अनिनी के लिए रवाना हो चुकी है.