/अरुणाचल प्रदेश में कुदरत का खौफनाक तांडव: सेना का कैंप बाढ़ में बहा, 5 जवान लापता, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

अरुणाचल प्रदेश में कुदरत का खौफनाक रूप देखने को मिला है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद आई तबाही ने चारों ओर जमकर तबाही मचा दी है. प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों में शुक्रवार शाम हुई भीषण प्राकृतिक आपदाओं में सड़क निर्माण में लगे 4 मजदूरों की जान चली गई, वहीं भारतीय सेना का एक कैंप अचानक आई इस बाढ़ की चपेट में आ गया. बाढ़ का प्रवाह इतना तेज था, कि संभलना मुश्किल हो गया. इसी में 5 सैन्य कर्मी लापता बताए जा रहे हैं. प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने बहुत ही खराब मौसम होने के बाद भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है.



अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में हुए एक भीषण भूस्खलन में 4 लोगों की दर्दनाक मौत की घटना सामने आई है, वहीं दिबांग घाटी जिले में अचानक आई फ्लैश फ्लड यानी बाढ़ में सेना के दो शेल्टर बह गए. इस हादसे में 5 सैन्य कर्मी लापता हैं. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र यानी SEOC के मुताबिक, ये दोनों घटनाएं शुक्रवार शाम को घटीं.