सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका केई पन्योर जिला है. जहां पर बाढ़ से भीषण तबाही मची है. कई दिशाओं में लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान हुआ, बचावकर्मियों ने एक व्यक्ति का शव भी बरामद किया है. केई पन्योर जिला पुलिस के मुताबिक IAF ने बचाव के काम में मदद के लिए एक हवा वाली नाव और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के तीन गोताखोरों को प्रभावित जगह के पास उतारा है. इसके अलावा ड्रोन यूनिट भी तैनात की गई है.