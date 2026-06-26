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बारिश, बाढ़ और भूस्खलन... अरुणाचल प्रदेश कुदरत का कहर, फंसे लोगों को बचाने उतरे एयरफोर्स के जवान

Arunachal Pradesh Floods: अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं. लैंडस्लाइड के बीच फंसे हुए टूरिस्ट और मरीजों सहित करीब 30 लोगों बचाया गया गया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:54 AM IST
बारिश, बाढ़ और भूस्खलन... अरुणाचल प्रदेश कुदरत का कहर, फंसे लोगों को बचाने उतरे एयरफोर्स के जवान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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