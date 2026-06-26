Arunachal Pradesh Floods: देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश हो रही है. वहीं, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं. लैंडस्लाइड के बीच फंसे हुए टूरिस्ट और मरीजों सहित करीब 30 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया. प्रदेश के केई पन्योर जिले में अचानक बाढ़ आ गई, इस बाढ़ की वजह से चार लोग लापता हो गए. लापता लोगों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक, केई पन्योर जिले से 16 फंसे हुए लोगों, एक मरीज और दो अटेंडेंट को, और लोअर सुबनसिरी जिले से 11 फंसे हुए लोगों, दो मरीजों और एक अटेंडेंट को IAF और सिविल एविएशन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.
मौजूदा हालात को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सरकार बाढ़ की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और बचाव और राहत के कामों में तालमेल बिठा रही है. 14 फंसे हुए टूरिस्ट को जीरो से नाहरलागुन एयरलिफ्ट किया गया, जबकि दापोरिजो से 11 टूरिस्ट और एक मरीज को निकालने का काम चल रहा है.
इंडियन एयर फोर्स और स्टेट सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के कुल पांच हेलीकॉप्टरों के द्वारा राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है. पोस्सा ब्रिज के पास मलबे की वजह से आवागमन प्रभावित हो गया था. हालांकि, अब इसे हटा दिया गया है. जिससे आवाजाही आसान हो गई है.
सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका केई पन्योर जिला है. जहां पर बाढ़ से भीषण तबाही मची है. कई दिशाओं में लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान हुआ, बचावकर्मियों ने एक व्यक्ति का शव भी बरामद किया है. केई पन्योर जिला पुलिस के मुताबिक IAF ने बचाव के काम में मदद के लिए एक हवा वाली नाव और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के तीन गोताखोरों को प्रभावित जगह के पास उतारा है. इसके अलावा ड्रोन यूनिट भी तैनात की गई है.