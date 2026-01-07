Advertisement
trendingNow13067022
Hindi Newsदेशइस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान, बाहरियों पर भी लगेगी रोक

इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान, 'बाहरियों' पर भी लगेगी रोक

Arunanchal Pradesh Illegal Immigration: अरुणाचल प्रदेश में अवैध इमारतों के निर्माण और इलिगल इमिग्रेशन पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जिला अधिकारियों को आदेश दिया है.    

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 07, 2026, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान, 'बाहरियों' पर भी लगेगी रोक

Arunanchal Pradesh News: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में जिला अधिकारियों को राजधानी इटानगर में सभी अनाधिकृत धार्मिक ढांचों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया है. यह आदेश इलिगल इमिग्रेशन और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को देखते हुए जारी किया गया है. अरुणांचल प्रदेश में कई आदिवासी युवा संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के बाद सीएम का यह आदेश आया है. युवाओं का दावा है कि इटानगर कैपिटल रीजन (ICR) में अवैध अप्रवासी मस्जिदों और कई अनाधिकृत धार्मिक इमारतों का निर्माण कर रहे हैं. 

अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई 

सीएम खांडु की ओर से सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरुणाचल प्रदेश बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन (BEFR), 1873 के तहत इनर लाइन परमिट (ILP) की ओर से संरक्षित है, जो आदिवासी समुदायों की जमीन, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए गैर-निवासियों के प्रवेश को कंट्रोल करता है. 

ये भी पढ़ें- पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन? क्या भारत-इजरायल बनाएंगे नई रणनीति 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मस्जिदों को लेकर खड़ा हुआ विवाद 

हाल ही में इटानगर और नाहरलागुन के आसपास के इलाकों में कई मस्जिदों और प्रार्थना स्थलों को लेकर विवाद खड़ा हुआ. कई युवा समूहों का आरोप है कि इनका निर्माण कंपल्सरी लैंड अलॉटमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अनुमति या बिना रजिस्ट्रेशन के किया गया था. बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स के वेरिफाई होने तक कुछ जगहों पर गतिविधियां रोक दी हैं, जबकि बाकी जगहों की जांच जारी है.   

ये भी पढ़ें- घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही टेरर फंडिंग, CIK ने 22 ठिकानों पर की छापेमारी 

 

इलिगल इमिग्रेशन पर लगेगी रोक 

सीएम खांडू ने बताया कि राज्य सरकार निगरानी बढ़ाने और इलिगल इमिग्रेशन पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक डिजिटल ILP सिस्टम शुरु की जाएगी. उन्होंने कहा,' पहले ILP सिस्टम की ठीक से निगरानी नहीं हो पाती थी. अब हमने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे.' इस प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत राज्य के बाहर से श्रमिकों को लाने वाले नियोक्ताओं को वेरिफिकेशन के लिए सरकार को सूचित करना अनिवार्य होगा. यह कदम अवैध प्रवासन को रोकने के मकसद से उठाया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि BEFR को और अधिक सख्त बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जाएगा. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Arunanchal Pradesh

Trending news

इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस