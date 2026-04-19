डिजिटल जनगणना में बड़ी चूक, अरुणाचल के इलाके को बताया चीनी शहर, सरकार ने क्या दी सफाई?

Arunanchal Pradesh Census: इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने सेंसस 2027 के लिए सरकार के सेल्फ इन्युमरेशन पोर्टल पर दिखाए गए मैप में एक बड़ी गलती को उजागर किया है. बता दें कि मैप में अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट कस्बे को गलती से मेडोग के तौर पर दिखाया गया था. यह मुख्य रूप से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पार स्थित एक चीनी कस्बा है. रिटायर्ड सैनिक के इस पोस्ट को कई लोगों ने शेयर करते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की. कुछ लोगों ने कहा कि यह गलती चीन को वास्तविक रूप से जमीन सौंपने के समान है.

भारतीय क्षेत्र को दिखाया चीनी हिस्सा

मामले को लेकर शिकायत मिलने के बाद जनगणना अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे को मैप सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचाया गया और उसी शाम इसका समाधान हो गया. यह घटना ऐसे समय पर देखी गई है, जब भारत सेल्फ इन्युमरेशन सर्विस के साथ अपनी पहली फुल डिजिटल सेंसस शुरू कर रहा है. वहीं चीनी सरकार लगातार अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को अपना बताती रहती है. ऐसे में यह मामला और भी गंभीर है.

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लोगों का फूटा गुस्सा

भारतीय राज्य की मैपिंग में इस बड़ी गलती को लेकर भारतीय सेना के पूर्व फाइटर जेट पायलट और लेखक मोहोंतो ​​पांगिंग पाओ ने अपने 'X' पोस्ट में लिखा,' सेल्फ इन्युमरेशन के दौरान सेंसस के नक्शों में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट को 'मेडोग' दिखाया गया है. मेडोग चीन का एक कस्बा है. गूगल के CEO सुंदर पिचाई भारतीय हैं. सरकारी पोर्टल हमारी संपत्ति को वर्चुअली सौंप रहे हैं. इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है.'

#Census2027 During Self-Enumeration attempt on https://t.co/ermD21skK0 maps showing Pasighat, East Siang District, Arunachal Pradesh as 'Medog'! Medog is a town in China! CEO of Google @sundarpichai is Indian! Even official Govt portals are virtually ceding our territory! Needs… pic.twitter.com/EuqdnpqcLp — Mohonto Panging Pao (@MontyPanging) April 18, 2026

ऑफिसर की ओर से इस गलती की तरफ ध्यान दिलाने के बाद कई यूजर्स ने जनगणना आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही गूगल पर भारी जुर्माना लगाने के लिए भी कहा.

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सरकार ने निकाला समाधान

तमाम शिकायतें और विवाद बढ़ने के बाद भारत के रजिस्ट्रार-जनरल और जनगणना आयुक्त ने 'X' पर इस गलती को स्वीकार किया और पुष्टि करते हुए बताया कि सर्विस प्रोवाइडर के साथ को-ऑर्डिनेट करके इसका समाधान निकाल दिया गया है.

An issue was mentioned during Self-Enumeration on https://t.co/TjjwUXmEVM regarding map location in Pasighat, East Siang District in Arunachal Pradesh today.

The issue was raised with Map services provider and it has been resolved.@PMOIndia@HMOIndia@ArunachalCMO… — Census India 2027 (@CensusIndia2027) April 18, 2026

शनिवार ( 18 अप्रैल 2026) की शाम जनगणना इंडिया 2027 के 'X' हैंडल ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा,' आज अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में मानचित्र स्थान को लेकर जनगणना वेबसाइट पर सेल्फ इन्युमरेशन के दौरान एक समस्या सामने आई. मैप सर्विस प्रोवाइडर के साथ इस मुद्दे को उठाया गया और इसका समाधान कर दिया गया है.'