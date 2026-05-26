गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा

नर्मदा जिले में AAP की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 2027 में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है. विजय यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ने भाजपा को करारा जवाब दिया है और अब बदलाव की चिंगारी पूरे गुजरात में फैलेगी.
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 2027 में गुजरात में AAP की सरकार बनना तय है. नर्मदा जिले में आप की जीत के मौके पर एक विजय यात्रा निकाला गई, जिसमें केजरीवाल ने जनता का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि नर्मदा की जनता ने बदलाव लाकर साफ कर दिया है कि 2027 में गुजरात में 'आप' की सरकार बननी तय है. आदिवासी समाज ने नर्मदा ज़िले में 'आप' की सरकार बनाकर भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा मारा है. यह पहली बार है, जब गुजरात के अंदर किसी जिले में कांग्रेस-भाजपा के अलावा किसी तीसरी पार्टी यानि 'आप' की सरकार बनी है. उन्होंने कहा कि जो चिंगारी आदिवासी समाज ने शुरू की है, वो पूरे गुजरात में फैलेगी और 2027 में गुजरात में 'आप' की सरकार बनेगी.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली से नर्मदा जिले की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने आया हूं. जिस तरह से लोगों ने नर्मदा जिले में विश्वास जताकर और प्यार देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, उसके लिए मैं जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं. उन्होंने कहा कि पिछले 75 साल में गुजरात में राज्य स्तर हो या जिला स्तर, केवल कांग्रेस या भाजपा की ही सरकार बनती थी. लोग कहते थे कि गुजरात में तीसरी पार्टी हो ही नहीं सकती. तीसरी पार्टी का यहां कोई वजूद नहीं है, लेकिन नर्मदा जिले के लोगों ने पहली बार तीसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी है.
केजरीवाल ने कहा कि यह दिखाता है कि गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं. आज जो नर्मदा जिले के लोगों ने करके दिखाया है, कल वह पूरा गुजरात करके दिखाएगा. आदिवासी क्षेत्र और नर्मदा जिले से लोगों ने जो चिंगारी शुरू की है, अब वह पूरे गुजरात में फैलेगी और 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी. यह किसी क्रांति से कम नहीं है.
केजरीवाल ने कहा कि पिछले 30 साल से भाजपा ने भ्रष्टाचार, दमन और अत्याचार कर रखा है. वे जिसे चाहते हैं पकड़कर जेल में डाल देते हैं, डराते-धमकाते हैं और झूठे केस करते हैं. पहले लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों के बीच बड़ा भाईचारा है, उनके जॉइंट धंधे चल रहे हैं, रिश्तेदारियां हैं और आपस में शादी-ब्याह होते हैं. ये दोनों अलग-अलग पार्टियां नहीं हैं, बल्कि दोनों मिलकर गुजरात को लूट रही हैं.
केजरीवाल ने कहा कि केवल आम आदमी पार्टी ही जनता के लिए लड़ रही है. अगर जेल जाना हो, तो कांग्रेस के नेता कभी जेल नहीं जाते, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता चौतर वसावा जेल जाते हैं. भाजपा ने चैतर वसावा को कई दिनों तक जेल में रखा, लेकिन इस बार नर्मदा जिले में सरकार बनाकर पूरे आदिवासी समाज ने भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा मारा है.
केजरीवाल ने संगीता बहन और अंजना बहन से कहा कि पूरा गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरा देश देख रहा है. नर्मदा जिले में जो सरकार बनी है, उसे ईमानदारी के साथ बहुत अच्छा काम करना है. लोगों ने जो विश्वास जताया है, उसे पूरा करना है और जनता की सेवा करनी है, ताकि गुजरात के सभी लोग कहें कि देखो, नर्मदा जिले में कितना अच्छा काम हो रहा है. जब सब लोग यह देखेंगे तो पूरे गुजरात में नर्मदा जिले की बात फैलेगी.
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