Arvind Kejriwal ने किया 'मेक इंडिया नंबर 1' अभियान का ऐलान, अपनी जन्मस्थली से करेंगे शुरू

Make India No 1 Campaign: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज (सोमवार को) 'मेक इंडिया नंबर 1' अभियान (Make India No 1 Campaign) का ऐलान कर दिया है. अरविंद केजरीवाल इस अभियान के तहत देश के कोने-कोने में जाएंगे. सीएम केजरीवाल Make India No 1 Campaign की शुरुआत बुधवार यानी 7 सितंबर से अपनी जन्मस्थली हिसार से करेंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें मिलकर भारत को दुनिया का नंबर-1 देश बनाना है. हर देशवासी को हमें इस मुहिम के साथ जोड़ना है. बुधवार से अपनी इस यात्रा की शुरुआत अपने जन्मस्थान हरियाणा के हिसार से करने जा रहा हूं.

