/E-20 के विरोध में 100 लोगों के साथ पीएम मोदी से मिलने जा रहे केजरीवाल को पुलिस ने रोका

E-20 पेट्रोल के विरोध में आज मंगलवार को AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पैदल मार्च करते हुए उनके आवास की ओर जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया. इसके बाद केजरीवाल 2.33 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए और प्रधानमंत्री से मिलने की मांग करने लगे. पुलिस ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिलेंगे. इसके बाद पुलिस ने याचिका लेकर धरना समाप्त कराया. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में वहां से इथेनॉल खरीदकर देश पर E-20 थोप रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जनता पर ताकत दिखाने के बजाय अमेरिका के सामने अपनी बात रखने का साहस दिखाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि E-20 वापस नहीं लिया गया तो देशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. इस दौरान वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे 2 लाख 33 हजार 238 लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका प्रधानमंत्री को सौंपने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास तक नहीं जाने दिया. उन्होंने बताया कि एक महीने पहले उन्होंने E-20 के मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. आज जब वे याचिका लेकर पहुंचे तो संदेश मिला कि प्रधानमंत्री मुलाकात नहीं करेंगे. केजरीवाल ने इसे सरकार का तानाशाही रवैया बताया. उन्होंने कहा कि सरकार खुद संसद में स्वीकार कर चुकी है कि E-20 से गाड़ियों की माइलेज कम होती है और कुछ रबर वाले इंजन पार्ट्स पर असर पड़ता है. ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार इसे लोगों पर क्यों थोप रही है.
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि E-20 नीति अमेरिका के दबाव का नतीजा है. उनके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर अमेरिका से इथेनॉल खरीदने का दबाव बना रहे हैं और इसी वजह से यह नीति लागू की गई है. उन्होंने कहा कि आज जो याचिकाएं प्रधानमंत्री को सौंपने ले जाई जा रही थीं, वे रस्सी खुलने के कारण बिखर गईं. अगर प्रधानमंत्री कार्यालय चाहे तो पार्टी सभी याचिकाओं का नया सेट फिर से भेज देगी. उन्होंने कहा कि इतने कम समय में 2.33 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर इस बात का संकेत हैं कि देशभर में E-20 को लेकर व्यापक असंतोष है. उन्होंने प्रधानमंत्री से अमेरिका से इथेनॉल खरीद बंद करने और बाहरी दबाव का सामना करने की अपील की.
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पंजाब विधानसभा में E-20 वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि गोवा, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक भी इसी तरह का प्रस्ताव लाएंगे. हालांकि उन्होंने माना कि भाजपा शासित राज्यों में इसके पारित होने की संभावना कम है, लेकिन पार्टी हर राज्य में इस मुद्दे को उठाएगी.
उन्होंने कहा कि NEET आंदोलन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का फैसला प्रधानमंत्री को खुद लेना था, लेकिन E-20 के मामले में विदेशी दबाव काम कर रहा है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने मजबूर नजर आते हैं. उन्होंने कहा कि यदि जनता को E-20 से राहत चाहिए तो बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरना होगा. पार्टी जल्द ही आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करेगी.
केजरीवाल ने उन 100 लोगों की भी सराहना की जो उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर एफआईआर दर्ज होती है, ट्रोलिंग की जाती है और उन्हें डराने की कोशिश की जाती है. उन्होंने कहा कि यही रवैया अंत में सरकार के लिए नुकसानदायक साबित होगा.
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दबाव में देश की 30 करोड़ गाड़ियों का भविष्य दांव पर लगा दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका से 22 हजार करोड़ रुपये का इथेनॉल खरीदने की तैयारी की जा रही है. संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक महीने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा था और 2.33 लाख लोगों की याचिका भी तैयार की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने बातचीत से इनकार कर दिया.
संजय सिंह ने कहा कि आज 100 ऐसे लोग भी केजरीवाल के साथ थे, जिनका दावा है कि E-20 पेट्रोल से उनकी गाड़ियों को नुकसान हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि केवल 100 लोगों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. उनके मुताबिक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी सरकार की कार्यशैली को दिखाती है. उन्होंने कहा कि E-20 के खिलाफ यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.
वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि E-20 का मुद्दा देश के 30 करोड़ वाहन मालिकों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस ईंधन से गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, इंजन पर असर पड़ रहा है और सर्विस का खर्च बढ़ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल अमेरिका और ट्रंप के दबाव में इस नीति को लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की याचिका प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन मुलाकात की अनुमति नहीं मिली. इसके बाद याचिकाएं पुलिस के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गईं.
याचिका में कहा गया है कि देशभर में E-20 पेट्रोल को अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है. इसमें लिखा गया है कि सरकार जनता की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है और इस फैसले के समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या आर्थिक आधार सामने नहीं रखा गया है. याचिका में प्रधानमंत्री से दो प्रमुख मांगें की गई हैं.
1- पेट्रोल पंपों पर लोगों को शुद्ध पेट्रोल और E-20 पेट्रोल के बीच अपनी पसंद का विकल्प दिया जाए, ताकि किसी को भी अपनी गाड़ी के लिए अनिवार्य रूप से E-20 इस्तेमाल करने के लिए मजबूर न होना पड़े.
2- E-20 की कीमत कम की जाए, ताकि इसकी कम ऊर्जा क्षमता और कम माइलेज के अनुसार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े.