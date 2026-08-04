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E-20 के विरोध में 100 लोगों के साथ पीएम मोदी से मिलने जा रहे केजरीवाल को पुलिस ने रोका

AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में अमेरिका से इथेनॉल खरीदकर देश पर थोपना बंद करे. ई-20 वापस नहीं होता है तो देश फिर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 04, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:08 PM IST
E-20 के विरोध में 100 लोगों के साथ पीएम मोदी से मिलने जा रहे केजरीवाल को पुलिस ने रोका

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