/E-20 के विरोध में 100 लोगों के साथ पीएम मोदी से मिलने जा रहे केजरीवाल को पुलिस ने रोका

E-20 पेट्रोल के विरोध में आज मंगलवार को AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पैदल मार्च करते हुए उनके आवास की ओर जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया. इसके बाद केजरीवाल 2.33 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए और प्रधानमंत्री से मिलने की मांग करने लगे. पुलिस ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिलेंगे. इसके बाद पुलिस ने याचिका लेकर धरना समाप्त कराया. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में वहां से इथेनॉल खरीदकर देश पर E-20 थोप रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जनता पर ताकत दिखाने के बजाय अमेरिका के सामने अपनी बात रखने का साहस दिखाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि E-20 वापस नहीं लिया गया तो देशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. इस दौरान वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे.