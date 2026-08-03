/E-20 पर मोदी सरकार को घेरेंगे केजरीवाल, 2.33 लाख लोगों की याचिका लेकर पीएम आवास जाएंगे

केजरीवाल ने कहा कि E-20 पेट्रोल के खिलाफ शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर अब तक 2 लाख 33 हजार 238 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने करीब एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला. ऐसे में वह खुद लोगों की ओर से यह याचिका लेकर प्रधानमंत्री आवास जाएंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे.