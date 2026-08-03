/E-20 पर मोदी सरकार को घेरेंगे केजरीवाल, 2.33 लाख लोगों की याचिका लेकर पीएम आवास जाएंगे

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वह मंगलवार को E-20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे. उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे AAP मुख्यालय से करीब 100 लोगों के साथ यह मार्च शुरू होगा. इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका भी उन्हें सौंपी जाएगी.
केजरीवाल ने कहा कि E-20 पेट्रोल के खिलाफ शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर अब तक 2 लाख 33 हजार 238 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने करीब एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला. ऐसे में वह खुद लोगों की ओर से यह याचिका लेकर प्रधानमंत्री आवास जाएंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे.
सोमवार को AAP मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर E-20 पेट्रोल को जबरन लागू करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि इससे कई वाहनों की माइलेज कम हो रही है और लोगों को गाड़ियों में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना था कि सरकार लोगों की चिंताओं का जवाब दिए बिना इस नीति को आगे बढ़ा रही है.
केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत में इथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि अगले पांच वर्षों में भारत करीब 20 अरब डॉलर का इथेनॉल खरीदेगा. हालांकि, उन्होंने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया.
AAP प्रमुख ने बताया कि शनिवार को E-20 के विरोध में आयोजित पार्टी का टाउन हॉल कार्यक्रम सफल रहा. उनके मुताबिक, इस कार्यक्रम को करीब सात लाख लोगों ने ऑनलाइन देखा. उन्होंने आरोप लगाया कि E-20 के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ट्रोल किया जा रहा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है.
केजरीवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री तक लोगों की चिंताओं को पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं तो वह E-20 पेट्रोल को लेकर लोगों की परेशानियों और उनकी मांगों से उन्हें अवगत कराएंगे.