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E-20 पर मोदी सरकार को घेरेंगे केजरीवाल, 2.33 लाख लोगों की याचिका लेकर पीएम आवास जाएंगे

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को E-20 पेट्रोल के विरोध में 100 समर्थकों के साथ AAP मुख्यालय से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे. वह प्रधानमंत्री के नाम 2.33 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाली ऑनलाइन याचिका सौंपेंगे. केजरीवाल ने E-20 को जबरन लागू करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी अब तक नहीं मिला.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 03, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:00 PM IST
E-20 पर मोदी सरकार को घेरेंगे केजरीवाल, 2.33 लाख लोगों की याचिका लेकर पीएम आवास जाएंगे

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