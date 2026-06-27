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राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी... पंजाब के 22 शहरों में आयोजित होगी 'एक शाम भगवान शिवजी के नाम भजन संध्या', अमृतसर में बनेगा विशाल मंदिर

Arvind Kejriwal In Amritsar: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अमृतसर में आयोजित 'एक शाम भगवान शिवजी के नाम' भजन संध्या में हुए शामिल हुए. यहां उन्होंने कहा कि एक अगस्त से पूरे पंजाब में 'हमारे राम' नाटक का आयोजन होगा.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 27, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:33 PM IST
राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी... पंजाब के 22 शहरों में आयोजित होगी 'एक शाम भगवान शिवजी के नाम भजन संध्या', अमृतसर में बनेगा विशाल मंदिर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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