राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी... पंजाब के 22 शहरों में आयोजित होगी 'एक शाम भगवान शिवजी के नाम भजन संध्या', अमृतसर में बनेगा विशाल मंदिर

अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को पांच बड़ी खुशखबरी देते हुए कहा कि यह जो भजन संध्या का सिलसिला जालंधर से शुरू होकर अमृतसर पहुंचा है, अब यह पंजाब के 22 शहरों में करवाया जाएगा. 22 शहरों के अंदर एक शाम शिव जी के नाम कार्यक्रम और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा. अरविंद केजरीवाल ने दूसरी खुशखबरी देते हुए कहा कि पटियाला में काली माता का मंदिर है, जिसकी बहुत मान्यता है. काली माई सबके दुख हर लेती हैं और सबकी मनोकामना पूरी करती हैं. वहां जाकर बहुत शांति और सुकून मिलता है. पंजाब सरकार 80 करोड़ रुपए खर्च करके मंदिर का जीर्णाद्धार और पुनर्विकास करने जा रही है. सितंबर में यह काम पूरा हो जाएगा. मेरी सभी से विनती है कि अक्टूबर के बाद एक बार काली माता के दर्शन करने जरूर जाएं. मैंने खुद मंदिर का आर्किटेक्ट मॉडल देखा है. सारा काम बहुत तेज गति से चल रहा है और बहुत शानदार मंदिर बन रहा है. मुझे लगता है कि जब यह मंदिर तैयार हो जाएगा, तो पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार होगा.