राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी... पंजाब के 22 शहरों में आयोजित होगी 'एक शाम भगवान शिवजी के नाम भजन संध्या', अमृतसर में बनेगा विशाल मंदिर

Arvind Kejriwal: अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कर शनिवार को अमृतसर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों के लिए पांच बड़े एतिहासिक एलान किए. उन्होंने दुनिया भर के राम भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी देते हुए कहा कि अमृतसर में भगवान वाल्मीकि मंदिर के बगल में माता जानकी और लव-कुश का भव्य व विशाल मंदिर का निर्माण कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार एक अगस्त से पूरे पंजाब में 'हमारे राम' नाटक का आयोजन करेगा. पंजाब की जनता भगवान राम और रावण के अनसुने संवाद का मुफ्त मंचन देख सकेगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि जालंधर से शुरू हुआ 'एक शाम भगवान शिवजी के नाम' भजन संध्या अब पंजाब के 22 शहरों में आयोजित होगी.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अमृतसर में आयोजित 'एक शाम भगवान शिवजी के नाम' भजन संध्या में कार्यक्रम के दौरान यह घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आज रघुवंशी जी की 'एक शाम भगवान शिव के नाम' भजन संध्या करवाई जा रही है. उन्होंने कहा कि मेरे पास कई लोग आए और कहा कि आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने इस तरह की भजन संध्या का कभी आयोजन किया हो. यह पहली सरकार है जिसने लोगों की भक्ति के लिए इस तरह भजन संध्या का आयोजन किया है. इससे पहले जालंधर में भी भजन संध्या हुई थी.
अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को पांच बड़ी खुशखबरी देते हुए कहा कि यह जो भजन संध्या का सिलसिला जालंधर से शुरू होकर अमृतसर पहुंचा है, अब यह पंजाब के 22 शहरों में करवाया जाएगा. 22 शहरों के अंदर एक शाम शिव जी के नाम कार्यक्रम और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा. अरविंद केजरीवाल ने दूसरी खुशखबरी देते हुए कहा कि पटियाला में काली माता का मंदिर है, जिसकी बहुत मान्यता है. काली माई सबके दुख हर लेती हैं और सबकी मनोकामना पूरी करती हैं. वहां जाकर बहुत शांति और सुकून मिलता है. पंजाब सरकार 80 करोड़ रुपए खर्च करके मंदिर का जीर्णाद्धार और पुनर्विकास करने जा रही है. सितंबर में यह काम पूरा हो जाएगा. मेरी सभी से विनती है कि अक्टूबर के बाद एक बार काली माता के दर्शन करने जरूर जाएं. मैंने खुद मंदिर का आर्किटेक्ट मॉडल देखा है. सारा काम बहुत तेज गति से चल रहा है और बहुत शानदार मंदिर बन रहा है. मुझे लगता है कि जब यह मंदिर तैयार हो जाएगा, तो पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार होगा.
अरविंद केजरीवाल ने तीसरी खुशखबरी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को लेकर दी. उन्होंने कहा कि अभी दो रूट पर तीर्थ यात्रा चल रही है, एक दरबार साहिब का और एक आनंदपुर साहिब का. अब तीन रूट और शुरू किए जा रहे हैं. पहला रूट सालासर-खाटू श्याम जी का है, दूसरा रूट हरिद्वार-ऋषिकेश का है तथा तीसरा रूट मथुरा-वृंदावन का है. उम्मीद है कि 1 अगस्त के आसपास ये तीनों रूट चालू हो जाएंगे और लगभग डेढ़ लाख तीर्थ यात्रियों को इन तीनों रूट पर यात्रा कराई जाएगी.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं समझता हूं कि लोगों में से कई लोग संपन्न होंगे और सोचते होंगे कि वे फ्री तीर्थ यात्रा में क्यों जाएं? लेकिन जब वे सब लोगों के साथ जाते हैं, तो उसका अलग आनंद होता है. तीर्थ यात्रा में शानदार एसी लग्जरी बसें हैं, अच्छे एसी होटल में रुकवाया जाता है.
आना-जाना, खाना-पीना, रहना और दर्शन करवाना सब फ्री है, यह सब पंजाब सरकार देती है. उन्हें अपने घर से बस चार दिन के कपड़े ले जाने हैं, बाकी सारा इंतजाम पंजाब सरकार करती है. जब वे सब लोगों के साथ बस में कीर्तन और भजन करते हुए जाते हैं, तो वह बहुत सुखद होता है. मैंने कई यात्रियों से बात की है और वे बताते हैं कि यह उनके जीवन का सबसे मधुर और अच्छा क्षण था. लोग जरूर जाएं, वे भक्ति में लीन हो जाएंगे और यह यात्रा उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी.
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 1 अगस्त से पूरे पंजाब में भगवान राम पर आधारित एक नाटक शुरू होने वाला है. नाटक का नाम हमारे राम है. इसमें भगवान राम और रावण के बीच के कई संवाद और ऐसी घटनाएं व दृश्य दिखाए जाएंगे जो शायद लोगों को कभी किसी ने नहीं बताए होंगे. मैंने दिल्ली में यह नाटक देखा था. बहुत बड़े कलाकार आशुतोष राणा इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं. दिल्ली में इसकी टिकट 8000 रुपए थी, लेकिन पंजाबियों के लिए यह नाटक बिल्कुल फ्री है. लोग इसे फ्री में देखने जरूर जाएं, यह बहुत अच्छा नाटक है.
अरविंद केजरीवाल ने पांचवां एलान करते हुए कहा कि अमृतसर हर धर्म के लिए दुनिया की सबसे पवित्र भूमि है. यहां दरबार साहिब है, जहां दुनिया भर से हर धर्म के लोग मत्था टेकने आते हैं. वहां सुकून और शांति मिलती है तथा मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसके अलावा यहां दुर्ग्याणा मंदिर है, देशभक्ति के लिए जलियांवाला बाग है और वाघा बॉर्डर है.
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण अमृतसर में ही बैठकर लिखी थी. यहां भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थान और उनका मंदिर है, जहां माता जानकी आकर रही थीं. लव-कुश ने यहीं जन्म लिया था और शिक्षा प्राप्त की थी. जब भगवान राम ने अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, तो लव-कुश ने उसे यहीं रोककर पेड़ से बांधा था.
अमृतसर बहुत ही अद्भुत स्थान है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं घोषणा करता हूं कि भगवान वाल्मीकि मंदिर के बगल में लव-कुश और माता जानकी का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जाएगा. शुक्रवार को ही मैं अयोध्या से श्री रामलला के दर्शन करके लौटा हूं और आज मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है. यह केवल अमृतसर वासियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के राम भक्तों और माता जानकी के भक्तों के लिए बहुत शुभ समाचार है.