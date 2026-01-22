पंजाब के हर परिवार को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान; महंगे अस्पतालों में होगा ट्रीटमेंट

Punjab Free Treatment Guarantee: पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर परिवार को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी है. इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया.
Punjab News:आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब को मुफ्त इलाज की दी गई गारंटी भी पूरी हो गई. अब पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा. मोहाली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का शुभारंभ किया. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब गरीब भी शानदार और महंगे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि आज पंजाब मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य है. देश के इतिहास में यह पहली ऐसी योजना है जो सच में सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है.
केजरीवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड घूमने में व्यस्त हैं. एक तरफ ये लोग छुट्टियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ AAP के मुख्यमंत्री जनता के लिए हेल्थ कार्ड बना रहे हैं. इनकी सैर-सपाटे की राजनीति और हमारी जनता की सेवा की राजनीति में यही फर्क है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सीएम बनने के लिए सभी आपस में लड़ रहे हैं. इन पार्टियों को लूटने के लिए सिर्फ सत्ता चाहिए. सिर्फ आम आदमी पार्टी पंजाब को सुरक्षित भविष्य दे सकती है. केजरीवाल ने कहा कि आज का दिन केवल पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक अवसर है. जो कार्य आज पंजाब में होने जा रहा है, वह शायद 1950 में ही हो जाना चाहिए था. जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया था कि एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे और हमारी सरकारें बन जाएंगी, लेकिन वे सरकारें जनता के लिए कुछ काम ही नहीं करेंगी.अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी लोगों का ख्याल नहीं रखा. बड़ी-बड़ी बातें जरूर की गईं, लेकिन जनता की सुध नहीं ली गई. उन्होंने कहा कि एक दौर था, जब पंजाब में जबरदस्त आतंकवाद था और उसके बाद एक दौर आया जब पंजाब में नशा ही नशा था. लेकिन हर चीज का एक समय आता है. अब पिछले 4 साल से पंजाब में जो दौर चल रहा है, यह दौर पंजाब और देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा.
चुनाव में किए गए वादों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जब मैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, तो हम गारंटी देते थे. उस समय हम 'केजरीवाल की गारंटी' की बात करते थे, जिसमें एक गारंटी सेहत की होती थी कि पंजाब के हर व्यक्ति और हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छी सेहत का इंतजाम करेंगे. तब लोगों को यकीन नहीं होता था. उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी. पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और फिर चरणजीत सिंह चन्नी. वे कहते थे कि खजाना खाली है, सरकार घाटे में चल रही है और सरकार के पास पैसा नहीं है. वे कहते थे कि केजरीवाल घूम-घूम कर झूठी बातें कर रहा है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त सेहत और मुफ्त शिक्षा देगा, जो संभव ही नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है. लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारी गारंटी पूरी करके दिखा दिया. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बिजली मुफ्त दी जा रही है और अच्छे स्कूल बन रहे हैं. मुफ्त सेहत का इंतजाम तो शुरू से ही कर दिया गया था, लेकिन आज का कदम बहुत बड़ा है. पिछले 4 साल के अंदर सरकार ने लगभग 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं, जो गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में स्थित हैं. ये कोई साधारण मोहल्ला क्लीनिक नहीं हैं. पिछले 75 साल में अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस तीनों की सरकारों ने मिलकर कुल 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले थे, जबकि मौजूदा सरकार ने 4 साल में 1000 मोहल्ला क्लीनिक बना दिए हैं और 500 अभी और बन रहे हैं. अगले चार-पांच महीनों के अंदर हर गांव में 2500 'पिंड क्लीनिक' बनने वाले हैं. जो काम पिछली सरकारों ने 75 साल में किया, उससे शायद 10 गुना काम इस सरकार ने 4 साल में करके दिखा दिया है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उनमें ताला लगा हुआ था और वहां कुत्ते घूम रहे थे. ये उनके स्वास्थ्य केंद्र होते थे. लेकिन अब जो मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए हैं, वे शानदार और एयर कंडीशंड हैं. जिन लोगों ने वहां इलाज कराया है, वे जानते हैं कि वे कितने शानदार हैं. वहां जाकर लगता ही नहीं कि यह सरकारी अस्पताल है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी प्राइवेट क्लीनिक में आ गए हैं. अब दूर-दूर तक गांव-गांव में मोहल्ला क्लीनिक खुल रहे हैं.अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पहले पंजाब सरकार के जितने भी अस्पताल थे, वहां डॉक्टरों की भारी कमी थी. पिछले 4 साल में 1100 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की गई है, जिससे अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं है. पहले मशीनें काम नहीं करती थीं, लेकिन अब सारी मशीनें लग गई हैं और एक-एक मशीन सुचारू रूप से काम कर रही है. पहले दवाइयां नहीं मिलती थीं, अब दवा वितरण की खिड़कियां खुलने लगी हैं और लोगों को मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं. सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दिया गया है.अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आदमी को निजी अस्पताल में जाना पड़ जाता है. कई लोग अपनी इच्छा से निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं. इसलिए आज एक ऐसी योजना लागू की जा रही है जिसके तहत पंजाब के सर्वश्रेष्ठ और सबसे शानदार निजी अस्पताल, जहां अमीर से अमीर लोग जाकर इलाज कराते हैं, वहां अब गरीब से गरीब किसान, मजदूर और रिक्शेवाला भी जाकर इलाज करा सकता है. उसे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक किसान बहुत मेहनत करके तपती धूप में हम सबके लिए अनाज उगाता है, लेकिन अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है. उसे जमीन और गहने बेचने पड़ जाते हैं, उसका घर चला जाता है और यह भी पक्का नहीं होता कि मरीज बचेगा या नहीं. छोटी से छोटी बीमारी होने पर भी अगर कोई निजी अस्पताल में चला जाए, तो 2-3 लाख से कम का तो कोई पैकेज होता ही नहीं है और आदमी पूरी तरह लुट जाता है. लेकिन अब जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान 24 घंटे जनता के काम के लिए लगे रहते हैं. अन्य राज्यों के सारे मुख्यमंत्री इस समय स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में घूमने गए हुए हैं. वे अपने बीवी-बच्चों समेत वहां गए हैं. एक राज्य का मुख्यमंत्री तो अपने ही राज्य के एक पड़ोसी उद्योगपति के साथ उसके निजी विमान में बैठकर वहां गया है और वहां जाकर समझौते साइन करके वापस आ रहा है. वे वहां कोई काम करने नहीं, बल्कि घूमने-फिरने गए थे. उन्होंने कहा कि एक तरफ वे मुख्यमंत्री हैं जो स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो यहां बैठकर जनता के लिए हेल्थ कार्ड बना रहे थे. वे भी जा सकते थे, उनका भी मन करता होगा. लेकिन वे नहीं गए.
अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया कि यह 10 लाख रुपये का बीमा है. लोग किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, चाहे सरकारी हो या निजी. वैसे सरकार ने सब कुछ ठीक करना शुरू कर दिया है और थोड़े दिनों में सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों से भी बेहतर हो जाएंगे. लेकिन अब मरीज कहीं भी जा सकता है. बड़ी से बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी बीमारी के लिए 10 लाख रुपये तक की सारी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त होंगे. जैसे ही मरीज अस्पताल में भर्ती होगा, सब कुछ मुफ्त होगा. उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल अपना हेल्थ कार्ड ले जाना होगा. पंजाब में करीब 65 लाख परिवार हैं और अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों और जातियों के लोग इसमें शामिल हैं. किसी को भी छोड़ा नहीं गया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अक्सर सरकारें तरह-तरह की शर्तें लगा देती हैं, लेकिन हमने कोई शर्त नहीं लगाई. सब इंसान हैं, सब पंजाबी हैं और सब भारतवासी हैं, तो किसी को बाहर क्यों रखा जाए? यह कार्ड सबके लिए है और 65 लाख परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा.अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले चार साल और उससे पहले के समय को याद करें जब कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा की सरकारें होती थीं. तब पंजाब में बहुत नशा था. इनके बड़े-बड़े मंत्री नशा बेचा करते थे और अपनी सरकारी गाड़ियों में नशा वितरित करवाते थे. मुझे याद है कि जब बड़े नशा तस्कर पकड़े जाते थे, तो वे इन्हीं मंत्रियों के नाम लेते थे कि फलां मंत्री नशा बिकवाता है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने पुराने दागी मंत्रियों को पकड़कर जेल में डालने की हिम्मत दिखाई है. लेकिन मुझे बेहद दुख है कि जब उस मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, तो ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर गालियां देने लग गईं. वे आम आदमी पार्टी, भगवंत मान और केजरीवाल को गालियां दे रही हैं और कह रही हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. जब पंजाब के बच्चे नशा करके मर रहे थे और उनका भविष्य खराब हो रहा था, तब क्या बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा था? आज अपराधियों पर कार्रवाई होने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है?अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को किसी से प्यार नहीं है, यह सब इनका धंधा है. भगवंत मान ने इन सबका धंधा बंद कर दिया है. नशा बेचने वाले इन्हीं पार्टियों के लोग, चेले-चपाटे और चाचा-भतीजे हैं. अब जब नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं और गैंगस्टर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है, तो ये सारी पार्टियां गालियां दे रही हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. इन लोगों को गैंगस्टर्स और फिरौती मांगने वालों की चिंता है, लेकिन पंजाबियों की चिंता नहीं है. जब आम लोगों के पास फिरौती के लिए फोन आते हैं और पैसे न देने पर बच्चों को मारने की धमकी दी जाती है, तब इन्हें मानवाधिकार याद नहीं आते. जनता को इन पार्टियों से बचकर रहना चाहिए और दोबारा इन्हें वोट नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर से वही काला दौर शुरू हो जाएगा.अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने एक आम आदमी पार्टी बनाई है. यह कुदरत का खेल है, क्योंकि न तो मेरे पास पैसा है, न भगवंत मान के पास, न मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास. हम छोटे लोग हैं, लेकिन कुदरत के करिश्मे से पार्टी बन गई और इतनी जल्दी दिल्ली के बाद पंजाब में भी सत्ता आ गई. यह सब ईश्वर और वाहेगुरु करवा रहे हैं.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज जो यह 10 लाख रुपये की नई योजना शुरू की गई है, ये लोग इसका भी विरोध करेंगे. उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल वालों से कहा कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ कर दें. यह 10 लाख रुपये का इलाज सबको मिलेगा. उनका और उनके परिवारों का भी इलाज इस स्कीम में होगा. AAP सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया और न ऐसी कोई शर्त ही रखी कि कांग्रेसियों या अकालियों का इलाज नहीं होगा. सबका इलाज होगा, भगवान सबको खुश रखे.अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग पंजाब और पंजाबियों से प्यार नहीं करते. उन्हें केवल सत्ता चाहिए ताकि वे पैसा कमा सकें. उनका चक्र है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा. आज इन पार्टियों का बुरा हाल है. आम आदमी पार्टी फल-फूल रही है, जबकि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे को छुरा घोंपने में लगे हैं और सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं. अकाली दल की हालत भी खराब है. केवल आम आदमी पार्टी ही पंजाब और लोगों के परिवारों का भविष्य संवार सकती है और उनका ख्याल रख सकती है. हमें कुछ नहीं चाहिए, जनता ने जो सेवा का मौका दिया है, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार और आभारी हैं. जनता बस अपना प्यार और विश्वास इसी तरह बनाए रखे. इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन पंजाब के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने राज्य के हर घर के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सुविधा योजना की शुरुआत की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई भेदभाव नहीं होगा. इसमें न कोई हरा कार्ड, न नीला और न ही पीला कार्ड देखा जाएगा. यह योजना अमीर और गरीब समेत हर पंजाबी के लिए है. भगवंत मान ने आगे कहा कि मैंने अपने जीवन में कई ऐसे परिवार देखे हैं जहां बुजुर्ग सिर्फ इसलिए अपना इलाज करवाने से मना कर देते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि महंगे इलाज के चक्कर में परिवार की जमीन-जायदाद या घर बिक जाएगा. वे बीमारी के साथ मौत का इंतजार करना बेहतर समझते थे ताकि उनके बच्चों पर कर्ज का बोझ न पड़े. भगवंत मान ने आश्वासन दिया कि अब वह दौर बीत चुका है. अब किसी को भी पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा. मरीज को बस अस्पताल पहुंचना है, आगे की सारी जिम्मेदारी और खर्चा AAP सरकार उठाएगी.
भगवंत मान ने बताया कि इस योजना के तहत किडनी (डायलिसिस और ट्रांसप्लांट), दिल की बीमारियां, कैंसर, घुटने बदलवाना और जच्चा-बच्चा देखभाल समेत सभी गंभीर और महंगी बीमारियों का इलाज शामिल है. उन्होंने कहा कि यह कोई चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उनका कवरेज आज से ही शुरू हो गया है. इसके लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होगी. भगवंत मान ने केंद्र सरकार की योजनाओं और पिछली राज्य सरकारों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं में इतनी शर्तें लगा दी जाती थीं कि आम आदमी लाभ से बाहर हो जाता था. उन्होंने AAP सरकार की बिजली योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हमने बिना किसी शर्त के सभी को 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी, वैसे ही यह स्वास्थ्य योजना भी बिना किसी अपात्रता की शर्तों के लागू होगी. इसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल होंगे. भगवंत मान ने शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों की न फेल करने की नीति की आलोचना की, जिसने बच्चों की नींव कमजोर की. इसके विपरीत, AAP सरकार के 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' और 'बिजनेस ब्लास्टर' योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चे अब करोड़ों के बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पंजाब की AAP सरकार ने अब तक 63,000 सरकारी नौकरियां पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी हैं, जिसमें न कोई रिश्वत चली और न ही सिफारिश चली. भगवंत मान ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है, ताकि परिवार को आर्थिक तंगी न झेलनी पड़े. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे पार्टियां केवल कुर्सी और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रही हैं और नकारात्मकता फैला रही हैं. जबकि आम आदमी पार्टी के नेता अपने जमे-जमाए करियर छोड़कर सेवा भाव से राजनीति में आए हैं. भगवंत मान ने आगे कहा कि यदि पंजाब में ही अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिलेगा, तो युवाओं को मजबूरी में विदेश नहीं जाना पड़ेगा. पंजाब की AAP सरकार चाहती है कि पंजाबी शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहें और अपने परिवार के साथ यहीं खुशहाल जीवन बिताएं.
