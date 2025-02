अरविंद केजरीवाल और पंजाब CM में क्या हुई बात? खुद भगवंत मान ने किया खुलासा

APP Meeting: दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. भाजपा के खिलाफ मिली हार के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच खटपट की खबर थी. इस बीच, पूर्व सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में पंजाब के सीएम भगवंत मान, पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के साथ एक अहम बैठक की. इस बैठक के पीछे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिनमें से एक यह भी थी कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की योजना बना रहे हैं.

हालांकि, बैठक के बाद भगवंत मान ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि ये बैठक केवल पंजाब के नेताओं को धन्यवाद देने के लिए बुलाई गई थी. उन्होंने कहा, 'अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों से मुलाकात की. हमने दिल्ली में चुनाव प्रचार में मेहनत की और केजरीवाल सभी को धन्यवाद देना चाहते थे. पंजाब में हमारी सरकार शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम कर रही है और हमें इसे और तेज करना है.'

#WATCH | Delhi: After meeting AAP National Convenor Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann says, "... Arvind Kejriwal thanked the MLAs for their work in the Delhi elections... Punjab government is working for the welfare of the people... Even today, the people of Delhi say that… pic.twitter.com/TFcUlBeYgE

