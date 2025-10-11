AAP नेता राजू करपड़ा की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने जताया विरोध, कहा- सच्चाई को जेल में बंद नहीं किया जा सकता

Arvind Kejriwal protested arrest of AAP leader Raju Karpada: आम आदमी पार्टी गुजरात के किसान सेल के प्रदेश प्रमुख और किसान नेता राजू करपड़ा ने एक वीडियो के जरिए बोटाद मार्केटिंग यार्ड में चल रहे घोटाले का पर्दाफाश किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बोटाद मार्केटिंग यार्ड में “कलदा” (कटौती) के नाम पर किसानों को लूटने का षड्यंत्र पिछले कई वर्षों से जारी है. उन्होंने कहा, 'बोटाद मार्केटिंग यार्ड में एक अनोखी प्रणाली थी. एक बार बोली लगने के बाद व्यापारी किसान से कहता है कि हमारा जिन (गिन्निंग फैक्ट्री) 10-15 किमी दूर है, कपास वहीं ले जाओ. जब किसान अपने खर्च पर कपास वहां ले जाता है, तो वहां मौजूद व्यक्ति कहता कि कपास की क्वालिटी खराब है और 100-200 रुपये दाम कम देता. अगर 1500 का दाम चल रहा हो तो उसे घटाकर 1100-1200 रुपये कर देते. बचा हिस्सा बिचौलियों के पास चला जाता. यही 'कलदा' कहा जाता है.'

'मंडी में दोबारा शुरू हुआ कलदा का खेल!'

AAP नेता राजू करपड़ा ने कहा कि दो साल पहले किसानों की शिकायत पर जब वे टीम के साथ वहां पहुंचे तो कुछ घंटों के लिए यार्ड को बंद कराया गया था. बाद में समाधान के बहाने उनकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन किसानों ने आंदोलन जारी रखा और यार्ड बंद रखा. अब पिछले दस दिनों से किसानों की नई शिकायतें मिल रही हैं कि फिर से वही 'कलदा' (कटौती) का खेल शुरू हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजू करपड़ा ने 9 अक्टूबर की सुबह फेसबुक पर पोस्ट की कि 10 अक्टूबर को किसानो के साथ बोटाद यार्ड पहुंचेंगे. इसके बाद APMC अधिकारियों ने मीटिंग बुलाकर मीडिया में बयान दिया कि अब 'कळदा' नहीं होगा. तो पहली समस्या यह थी कि 'कळदा'' चल रहा था और दूसरी समस्या यह थी कि एक बार बोली लगने के बाद व्यापारी किसान से कहता है कि हमारा जिन (गिन्निंग फैक्ट्री) 10-15 किमी दूर है, कपास वहीं ले जाओ. तो इस प्रक्रिया को भी बंद करने के लिए आज आवाज उठाई गई.

AAP नेता राजू करपड़ा ने दिया धरना

जब आम आदमी पार्टी के नेता राजू करपड़ा हजारों की संख्या में किसानों के साथ वहां पहुंचे तो मार्केटिंग यार्ड के चैयरमेन ने सबके सामने कहा कि अब से 'कळदा' नहीं होगा. किसानों को जो दाम कहा गया होगा, वही दाम मिलेगा. अगर किसी व्यापारी के खिलाफ 'कळदा' की कंप्लेन आई है, तो उसके खिलाफ जांच करके दो दिन में उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा.

मार्केटिंग यार्ड के अध्यक्ष ने जो बात कही उस बात को राजू करपड़ा ने लिखित में मांगा लेकिन मार्केटिंग यार्ड के अध्यक्ष ने लिखित में देने से मना कर दिया इस वजह से अभी राजू करपड़ा हजारों की संख्या में किसानों के साथ धरने पर बैठे गए.

गुजरात की बीजेपी सरकार पर भड़के केजरीवाल

इस मामले पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात के मार्केटिंग यार्डों में किसानों के साथ खुला अन्याय हो रहा है. मेहनत से उगाई फ़सल का सही दाम नहीं मिल रहा, उल्टा भाजपा नेताओं ने यार्डों पर कब्ज़ा कर किसानों को परेशान कर रखा है.

कोई पुख्ता कदम न उठाए जाने पर नाराज किसानों को लेकर AAP के किसान नेता राजूभाई करपड़ा लगातार धरने पर बैठे रहे. मामला शांत न होता देख कल देर रात 3 बजे गुजरात पुलिस राजूभाई करपड़ा को ही गिरफ्तार कर के ले गई.

'सच्चाई को जेल में बंद नहीं किया जा सकता'

राजूभाई करपड़ा की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'भाजपा के राज में अगर कोई किसानों की आवाज़ उठाए, तो उसे जेल भेज दिया जाता है. रात के 3 बजे आम आदमी पार्टी के किसान नेता राजूभाई करपड़ा को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, उनका कुसूर सिर्फ इतना था कि वो किसानों के हक़ की लड़ाई लड़ रहे थे, कपास का सही दाम मांग रहे थे.'

केजरीवाल ने आगे कहा, 'गुजरात में जो किसानों के साथ खड़ा होगा, भाजपा उसकी आवाज़ कुचल देगी ... लेकिन याद रखिए, सच्चाई को जेल में बंद नहीं किया जा सकता. किसानों की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है.'