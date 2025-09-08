Mehraj Malik News: 'AAP विधायक मेहराज मालिक ने लोगों के लिए मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल
Mehraj Malik News: 'AAP विधायक मेहराज मालिक ने लोगों के लिए मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल

Jammu Kashmir AAP MLA Mehraj Malik News: जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गलत बताया है. उन्होंने कहा कि मलिक ने अपने इलाके में अस्पताल खोले जाने की मांग की थी लेकिन बदले में मोदी-शाह की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

 

Sep 08, 2025
Mehraj Malik News: 'AAP विधायक मेहराज मालिक ने लोगों के लिए मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल

Arvind Kejriwal Response on Party MLA Mehraj Malik Arresting: आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में विधायक मेहराज मालिक ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल की मांग की तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया. यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने विधायक मेहराज मालिक की अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल की मांग को जायज बताया. उन्होंने कहा कि मेहराज मालिक अपने इलाक़े में एक अस्पताल की मांग कर रहे हैं, लेकिन जनता के हक़ की इस आवाज़ को दबाने के लिए अमित शाह की पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया. यह सरासर तानाशाही और जनता की आवाज़ को दबाने वाली कार्रवाई है.

क्या अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल मांगना इतना बड़ा गुनाह- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि क्या अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल मांगना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए एक चुने हुए विधायक को जेल में डाल दिया जाए? मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी के शेर हैं. वो हमेशा जनता की आवाज़ बनकर हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे. जेल, धमकियों और साजिशें, ये सब AAP के किसी भी सिपाही को कभी नहीं डरा सकतीं.

मोदी-शाह सरकार की खुली तानाशाही- मनीष सिसोदिया

वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि तानाशाहों की पुलिस ने जम्मू-कश्मीर में AAP विधायक मेहराज मालिक को अस्पताल की मांग उठाने पर गिरफ़्तार कर लिया. सत्ता की भूख में डूबी मोदी-शाह सरकार की यह खुली तानाशाही है, जहां जनता के हक़ की आवाज़ उठाने वालों को ख़तरा समझा जा रहा है. लेकिन इतिहास गवाह है, जब-जब तानाशाही बढ़ती है, तब-तब इंक़लाब और बुलंद होता है.

कायराना कार्रवाई से नहीं डरेंगे मेहराज- संजय सिंह

उधर, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी विधायक मेहराज मालिक की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने एक्स पर कहा कि 'AAP विधायक मेहराज मालिक अपने क्षेत्र में अस्पताल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है. ये शासन की तानाशाही है. मेहराज मालिक संघर्षशील नेता हैं. ऐसी कायराना कार्यवाही से नहीं डरेंगे.'

