गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला

राजकोट में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हड़दड़ में किसानों के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया था. सुबह मैं उन किसानों और उनके परिवारों से मिला. वहां 88 किसानों के बच्चों को गिरफ्तार किया गया और उन पर बेहद कड़ी धाराएं और झूठे आरोप लगाए गए.
गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राजकोट में नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राजकोट का अगला मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा. पिछले चुनाव में राजकोट के लोगों आप पर भरोसा कर 18 फीसद वोट दिया था. अब जनता यह भरोसा और बढ़ गया है. 30 साल से सत्ता में बैठी भाजपा के जाने का समय आ गया है. 30 साल में सिंगापुर विकसित देश बन गया और भाजपा ने 30 साल में गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया. गुजरात में समय का चक्र घूम गया है. अब गुजरात में जनता की सरकार बनेगी. लोग जो कहेंगे, वही काम होगा. उन्होंने आप कार्यकर्ताओं से एक-एक घर जाकर लोगों के मन में बैठे भाजपा के डर को बाहर निकालने की अपील की.
अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म गुजरात के किसानों परः केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 88 लोगों में से 42 को जमानत मिल गई है, जबकि 46 अभी भी जेल में हैं. जेल से बाहर आए किसानों ने बताया कि पहले 24 घंटे तक उन्हें पीने का पानी तक नहीं दिया गया और ना ही भोजन दिया गया. उनको बहुत पीटा गया. ऐसे तो हमारे साथ अंग्रेज किया करते थे. उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से खदेड़ा था. अंग्रेजों को भी लगता था कि भारत से उन्हें कोई नहीं भगा सकता. वे यहां स्थायी रूप से राज करेंगे, लेकिन गांधी जी और सरकार पटेल ने उन्हें भगा दिया. आज भाजपा को भी लगता है कि 30 साल से उनका राज है, उन्हें कोई नहीं भगा सकता. दो साल और बचे हैं. दो साल बाद गुजरात के लोग भाजपा को खदेड़ कर भगाएंगे.
गुजरात में अब डंडाराज और अत्याचार नहीं चलेगाः केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में इस तरह का डंडाराज और अत्याचार अब नहीं चलेगा. पीड़ित किसान परिवारों की कहानियां सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए. भाजपा ने सोचा था कि इस दमन के जरिए किसानों की हिम्मत तोड़ देंगे. भाजपा ने किसानों की हिम्मत तोड़ने के बजाय पूरे गुजरात के किसानों को एकजुट कर दिया. मुझे बताया गया कि जिन गांवों से किसानों को गिरफ्तार किया गया, वहां के पूरे गांव ने मिलकर उनके खेतों में काम किया और एक परिवार की तरह एकजुटता दिखाई. गिरफ्तार होने वाले लोगों ने पूरे गुजरात के लोगों को हिम्मत दी है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा.
30 साल में सिंगापुर विकसित हो गया और गुजरात...
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की सारी सड़कें टूटी हुई हैं. 30 साल में सिंगापुर दुनिया का विकसित देश बन गया था. गुजरात में भाजपा की सरकार को 30 साल हो गए. इन 30 सालों में भाजपा ने गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया. इनसे सड़कें नहीं बनती, स्कूल-अस्पताल नहीं चलते. पूरे गुजरात में नशा बिक रहा है. जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते हैं. इन्होंने मुझे भी झूठे केस में जेल भेजा. ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है. अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है. ये लोग मुझे सौ बार जेल में डाल दें, लेकिन मैं अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हूं.
88 किसानों को जेल में डालाः केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब ये लोग आप कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर करेंगे. इसके लिए हमें तैयार रहना है. मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़ा हूं. ये लोग जेल भेजेंगे तो मैं छुड़ा कर लाउंगा. इन्होंने 88 किसानों को जेल में डाला. इनमें से 42 किसानों को छुड़ा लिया है, अगले कुछ दिनों में बचे 46 किसान भी बाहर आ जाएंगे. देश के लिए महीना-दो महीना जेल में रह सकते हैं. सरदार पटेल और महात्मा गांधी भी जेल गए थे. दो साल बाद जैसे ही गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सारी दर्ज एफआईआर वापस ले ली जाएगी. भाजपा के मंत्रियों को गीता पढ़नी चाहिए. भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है, समय का चक्र जब घूमता है तो बड़े-बड़ों की कुर्सी हिला देता है. जब भाजपा की सत्ता जाएगी, आज जो लोग जेल भेज रहे हैं, वो जेल में चक्की पीस रहे होंगे.
बीजेपी के गुजरात से जाने का समय आ गयाः केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब समय का चक्र घूम गया है. गुजरात से भाजपा के जाने का समय आ गया है. किसी को डरने की जरूरत नहीं है. गुजरात के अंदर अब जनता की चलेगी, भाजपा के लोगों की नहीं चलेगी. जनता की सरकार बनेगी, जनता जो कहेगी, वही काम होगा. पिछली बार चुनाव में राजकोट में 18 फीसद वोट लेकर आए थे. यह 18 फीसद वोट जनता का आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास है. राजकोट के 18 फीसद लोगों ने आप पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि आम आदमी पार्टी नई और छोटी सी पार्टी है. अभी 10-12 साल पहले 2012 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ. आज हमने भारतीय राजनीति के अंदर पहली बार हर पार्टी को स्कूल-अस्पताल, बिजली, पानी पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया. इससे पहले कोई भी पार्टी चुनाव में स्कूल-अस्पताल, बिजली-पानी की बात नहीं करती थी.
राजकोट की जनता ने दिया था 18 फीसदी वोट
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजकोट के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके 18 फीसद वोट किया था. अब जनता का आम आदमी पार्टी पर भरोसा और बढ़ गया है. हमें घर-घर जाकर लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा. सबको जोड़ना पड़ेगा. लोग डरे हुए हैं, उनके मन से डर निकालना होगा. हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारा साथ देंगे. हमें पूरी उम्मीद है कि राजकोट का अगला मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा.
