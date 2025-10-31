Advertisement
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल का ऐलान

Arvind Kejriwal: एमसपी को लेकर भाजपा पर वादाखिलाफी करार देते हुए केजरीवाल ने कहा कि जब किसान अपनी फसल मंडी में बेचता है तो उसको पूरी कीमत नहीं मिल पाती है लेकिन इसके बावजूद पुलिस किसानों के घर में घुसकर उनके बच्चों को पीटती है.

 

Naveen Sheoran|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:52 PM IST
Arvind Kejriwal Gujrat Rally: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को गुजरात के सुरेंद्र नगर पहुंचे. केजरीवाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात पहुंचकर सरकार द्वारा किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जमकर निशाना साधा है. केजरीवाल ने कहा'भाजपा सरकार से अपना हक मांग रहे 85 किसानों को जेल भेज दिया गया, ये सब देखकर सरदार पटेल की धरती गुजरात रो रही है'. जेल में बंद किसानों के परिवार को स्टेज पर सम्मानित करने से रोकने का आरोप लगाते हुए कजेरीवाल ने भाजपा को घेरने की कोशिश की. 

किसानों की सहायता का वादा 
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को डम्मी सीएम बताते हुए हर्ष सांघवी को सुपर सीएम बनाए जाने को केजरीवाल ने पटेल समाज का अपमान बताया. हर्ष सांघवी को केजरीवाल ने किसानों पर लाठीाचार्ज का जिम्मेदार बताते हुए जुबानी हमला किया. सरदार पटेल का हवाला देते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा ' उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि आजादी के 100 साल बाद इतनी गंदी और अत्याचारी भाजपा सरकार आएगी जो हकों की लड़ाई लड़ रहे किसानों पर लाठीचार्ज करेगी'. केजरीवाल यहीं नहीं रूके और उन्होंने गुजरात की वर्तमान हालात को देखकर पटेल की आत्मा के रोने की बात भी जनता के सामने स्टेज से कह डाली. जेल में बंद किसानों को बाहर निकालने के लिए केजरीवाल ने बड़े से बड़े वकीलों की सहायता लेने का वादा भी उनके परिवारों से किया है. 

बीजेपी की वादाखिलाफी
कुछ महीनों पहले आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा की गिरफ्तारी को लेकर भी केजरीवाल ने गुजरात की भाजपा सरकार को घेरा है. गुजरात सरकार पर क्रूर, अत्याचारी और अंहकारी होने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने किसानों की करदा प्रथा समाप्त करने का भी समर्थन किया. एमसपी को लेकर भाजपा पर वादाखिलाफी करार देते हुए केजरीवाल ने कहा कि जब किसान अपनी फसल मंडी में बेचता है तो उसको पूरी कीमत नहीं मिल पाती है लेकिन इसके बावजूद पुलिस किसानों के घर में घुसकर उनके बच्चों को पीटती है. 

'केजरीवाल जेल जाएगा'

आम आदमी पार्टी को किसानों का हितैषी बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने जेल में बंद एक किसान की मां से हुई बातचीत का जिक्र भी मंच पर किया. केजरीवाल ने किसान की मां को चिंता न करने की अपील करते हुए खुद सबसे पहले पुलिस के डंडे खाने की बात कहते हुए जेल जाने का वादा भी किया. इतना ही नहीं केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि गुजरात के किसान भाजपा के अंहकार से गुस्साए हुए हैं; भाजपा एक दिन पुलिस का सहारा छोड़ दे तो किसान इनको इतना दौड़ा-दौड़ा कर मारेंगे कि इन्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी.

