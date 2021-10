ड्रग्स पार्टी में शामिल 'दाढ़ी वाला शख्स' कौन? नवाब मलिक ने लगाया सेक्स रैकेट चलाने का आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर नए-नए आरोप लगा रहे हैं. अब नवाब मलिक ने वीडियो शेयर कर बड़ा खुलासा किया है और बताया कि जिस पार्टी से आर्यन खान (Aryan Khan) को पकड़ा गया था, उसमें एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स माफिया भी था, जिसका नाम काशिफ खान (Kashif Khan) है.

नवाब मलिक (Nawab Malik) ने एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी में दिखे अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स माफिया का संबंध समीर से संबंध हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'एक अधिकारी ने बताया कि समीर वानखेड़े ने कई बार काशिफ खान (Kashif Khan) पर छापेमारी रुकवाई थी.'

एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने कहा, 'मेरा सवाल था 'दाढ़ी वाला कौन?' ये दाढ़ी वाला फैशन टीवी का इंडिया हेड काशिफ खान (Kashif Khan) है. ये फैशन के नाम पर पोर्नोग्राफी, ड्रग और सेक्स रैकेट का धंधा करता है.'

नवाब मलिक ने कहा, 'वो व्यक्ति क्रूज पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते नजर आ रहा है. मैंने उस दिन वानखेड़े साहब से पूछा था कि दाढ़ीवाले को अरेस्ट क्यों किया गया.' नवाब मलिक ने एक वीडियो भी शेयर किया और दावा किया कि यह काशिफ खान है, जो क्रूज में डांस कर रहा है.

Video of Kashif khan dancing on the Cruise ship pic.twitter.com/JoSsYF9Ux1 — Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 29, 2021