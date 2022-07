विदेश जा सकेंगे आर्यन खान, स्पेशल NDPS कोर्ट ने दिया पासपोर्ट लौटाने का आदेश

Aryan Khan Passport: पिछले साल ड्रग-ऑन-क्रूज मामले में एनसीबी से क्लीन चिट मिलने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट वापस करने के लिए याचिका दायर कर थी. बुधवार को स्पेशल कोर्ट ने कोर्ट की रजिस्ट्री को आर्यन का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आर्यन खान की याचिका पर आज बुधवार 13 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की गई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला स्टार किड के पक्ष में सुनाया. आर्यन को एनसीबी ने पिछले साल अक्टूबर में एक कथित ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था. लेकिन जांच एजेंसी ने मामले की जब चार्जशीट दायर की तो इसमें आर्यन खान का नाम नहीं था.

Special NDPS court has directed the court registry to return the passport of Aryan Khan which was submitted in court in the drugs case.

(File pic) pic.twitter.com/kqSCBkujM0

— ANI (@ANI) July 13, 2022