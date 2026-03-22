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Hindi Newsदेशपश्चिम बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव

पश्चिम बंगाल में ताल ठोकेंगे ओवैसी, ममता के बागी हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव

West Bengal Elections: एआईएआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. हालांकि काफी समय पहले से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के बाद मुस्लिमों की असली रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी बंगाल के सियासी अखाड़े में जरूर कूदेंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 22, 2026, 09:41 PM IST
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हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी (फाइल)
हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी (फाइल)

AIMIM alliance with Aam Janata Unnayan Party: पश्चिम बंगाल का सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है. हैदराबाद के लोकसभा सांसद ओवैसी ने ऐलान किया है कि एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव (West Bengal Elections 2026), ममता बनर्जी की पार्टी के बागी नेता हुमायूं कबीर के नए राजनीतिक दल 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के साथ मिलकर लड़ेगी. एक ओर ममता बनर्जी बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर भावुक अपील कर चुकी है. दूसरी ओर उन्हीं के दल से बागी होकर नई पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी का मिलकर चुनाव लड़ना बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं को कंफ्यूज कर सकता है. 

टीएमसी का खेल खराब करेंगे ओवैसी?

बंगाल में सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 148 है. साल 2011 से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी ने प्रदेश में ऐसी व्यूह रचना कर रखी है, जिससे बीजेपी अबतक पार नहीं पा सकी है. ममता बनर्जी कई बार बीजेपी नेताओं के जीत के दावों के गुबार की हवा निकाल चुकी हैं. कहा जाता है कि दीदी की व्यूह रचना ऐसी है कि M+M फार्मूले पर तहत टीएमसी को बहुमत के लिए राज्य की कुल 294 सीटों में बस 25 फीसदी सीटों पर मेहनत करनी होती है, बाकी 25 फीसदी (मुस्लिम बहुल आबादी वाली) सीटें वैसे ही झोली में आ गिरती हैं. 

ममता का एम+एम फार्मूला

मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में टीएमसी की बल्ले-बल्ले होने की वजह कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल है. ममता बनर्जी का ब्रह्मास्त्र बंगाल में मुसलमानों की 27 फीसदी आबादी है. बीजेपी यूं ही नहीं कहती कि ममता दीदी के राज्य में बंगाल के कई जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है.

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कई जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां नंबर के हिसाब से हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं. इन्हीं मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी की जीत का स्ट्राइक रेट हैरान करने वाला रहा है. 2011 और 2016 के विधानसभा चुनावों में मुसलमान मतदाताओं का वोट कांग्रेस और टीएमसी के बीच बंटा था, लेकिन जीत ममता बनर्जी की पार्टी को मिली. 

2021 के चुनाव में 'दीदी' की रणनीति ने मुस्लिम मतदाताओं के जज्बात बदल दिए थे. बीजेपी का आक्रामक प्रचार देख हैरान बंगाली मुसलमानों ने कांग्रेस और आईएसएफ (ISF) को टाटा बाय-बाय करते हुए पूरी 'ममता' टीएमसी के ऊपर उड़ेल दी. जिसका नतीजा दिखा राज्य की 85 मुस्लिम बहुल सीटों पर दिखा. उस बेल्ट की 75 सीटें अकेले टीएमसी ने जीत लीं. दक्षिण 24 परगना की 31 में से 30, मुर्शिदाबाद की 22 में से 20, मालदा की 12 में से 8, उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 7, बीरभूम की 11 में से 10 सीटों पर टीएमसी जीती. कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां यहां 'अता-पता-लापता' हो गईं.

अब देखना होगा कि मुस्लिम मतदाता ओवैसी और कबीर की अपील पर कितना ध्यान देंगे. बीजेपी परिवर्तन लाने का दावा कर रही है. बीजेपी नेताओं के दावों से इतर कभी 'मां-माटी और मानुष' तो कभी बंगाली बनाम बाहरी और 'जय श्री राम' के जवाब में 'जय काली कलकत्ते वाली' कहकर ममता बनर्जी ने महज व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी को 77 सीटों पर रोक दिया था.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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