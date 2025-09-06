मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी? AIMIM प्रमुख ने खोल दिए पत्ते
Vice Presidential Election 2025 News: उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख यानी 9 सितंबर जैसे-जैसे नजदीक आ रही है. धीरे-धीरे दोनों उम्मीदवारों को वोट देने वालों की तस्वीर भी साफ होती जा रही है.

Sep 06, 2025
Vice Presidential Election 2025 Latest News: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद दोबारा हो रहे उपराष्ट्रपति के चुनाव में AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी किसे वोट डालेंगे. इस रहस्य से पर्दा अब उठ गया है. ओवैसी ने आज ऐलान कर दिया कि वे इस चुनाव में किसके फेवर में मतदान करने जा रहे हैं. 

'तेलंगाना के सीएम ने आज हमसे सपोर्ट मांगा'

ओवैसी ने आज एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा, 'तेलंगाना के सीएम रेवंथ रेड्डी ने आज मुझसे बात की और रिक्वेस्ट किया कि हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सपोर्ट करें. सीएम की अपील पर हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इस चुनाव में जस्टिस रेड्डी को सपोर्ट करेंगे.'

जस्टिस रेड्डी को दी शुभकामनाएं- ओवैसी

AIMIM मुखिया ने आगे लिखा, 'जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैदराबाद के रहने वाले हैं और एक सम्मानित न्यायविद हैं. मैंने जस्टिस रेड्डी से बात करके अपनी पार्टी की ओर से पूरा समर्थन जाहिर किया है और उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी हैं.' 

Vice Presidential Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला लकी, झट से मंजूर हो गया पर्चा

 

उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन करता है वोटिंग?

बताते चलें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं नामित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल की ओर से किया जाता है. वर्तमान में संसद के दोनों सदनों में कुल सांसद संख्या 788 है. इनमें लोकसभा में  543 और राज्यसभा में 245 सदस्य संख्या है. हालांकि वर्तमान में लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 5 सदस्य पद खाली हैं. ऐसे में निर्वाचक मंडल में 782 सदस्य बचते हैं. जिस उम्मीदवार को 50% से अधिक लगभग 391 वोट मिल जाएंगे, वह चुनाव जीत सकता है. 

