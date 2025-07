'तो नहीं बन पाएंगे नेता, डॉक्टर, इंजीनियर...',ओवैसी ने युवाओं को दी ये खास नसीहत, क्या है वजह?

Asaduddin Owaisi: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है. प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर बवाल मचा है. विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है. इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए युवाओं से बड़ी अपील की है. उन्होंने कहा कि "मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि वे रील देखने में अपना समय बर्बाद न करें. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अखबार पढ़ें''. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.

युवाओं को दी नसीहत

अक्सर देखा जाता है कि अपने तेज तर्रार भाषण के जरिए ओवैसी विपक्ष पर निशाना साधते रहते हैं. अब उन्होंने बिहार के एसआईआर के मुद्दे को भी उठाया है और कहा रील से दूरी बनाएं वरना अगर आप रील देखने में समय बर्बाद करेंगे तो आप नेता, डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक नहीं बन सकते. मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान आप बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को क्या जवाब देंगे? रील देखने के केवल समय जाया होता है और आपका दिमाग खराब होता है. अगर आपको इसकी आदत हो जाएगी तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा.

किसने दिया अधिकार?

साथ ही साथ हैदराबाद में एक संबोधन के दौरान ओवैसी ने पूछा, ''मेरा मतलब है कि गहन पुनरीक्षण के नाम पर बिहार में क्या हो रहा है, कई लोगों को बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार का बताया जा रहा है, अगर कोई बीएलओ आपके पास आए, तो आप उनके सवालों का जवाब कैसे देंगे? उन्होंने चुनाव आयोग के भारतीयों की नागरिकता तय करने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को किसी के नागरिक होने या न होने का निर्धारण करने का अधिकार किसने दिया?

