लोकसभा में ओवैसी का अमित शाह से सवाल, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाते?

नई दिल्लीः देशभर में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर आज लोकसभा में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा. ओवैसी ने कहा, 'मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की मॉब लिंचिंग पर कानून बनाएं. आप क्यों नहीं बनाते हो कानून? आज बिहार में लिंचिंग हुई है.तबरेज़ अंसारी को मारा गया. आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत है. मोब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाये सर, जो लोग खड़े हो चुके हैं. आपको किसी न किसी आर्गेनाईजेशन को बैन करना पड़ेगा.'

Asaduddin Owaisi, AIMIM in Lok Sabha: I would like to ask the Home Minister, why a law on mob lynching is not being made? Last year Supreme Court had asked govt to make a law on mob lynching. If you make all SC's orders into laws, why not this? pic.twitter.com/vvL4eBEswi

— ANI (@ANI) July 19, 2019