पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों? व्हाइट हाउस में बैठा गोरा सीजफायर कैसे कर सकता है; संसद में गरजे ओवैसी

Asaduddin Owaisi on Operation Sindoor: मॉनसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे. उन्होंने एशिया कप में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर ऐतराज जताया. साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया लेकिन यह उन 4 आतंकवादियों का देश में घुसकर हमारे लोगों को मारने की जवाबदेही किस की है? जिसकी भी है उस पर एक्शन लीजिए.

AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश पूरी तरह एकजुट था लेकिन सरकार उसका फायदा उठाने में नाकाम साबित हुई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों का मकसद है कि वो हमेशा भारत को कमजोर करें और अगर हम देश के अंदर एकजुट नहीं होंगे तो ये ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो सकती हैं.

VIDEO | Speaking on Operation Sindoor in Lok Sabha, AIMIM MP Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) said, "You have stopped trade with Pakistan, closed your airspace, stopped their ships from entering our waters, then how will you play cricket match with Pakistan?"#OperationSindoor… pic.twitter.com/il2mBjJR2S

— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2025