'आप देश को बुलडोजर से.', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानते

Owaisi on Bulldozer Action: ओवैसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा, 'यह पूरी तरह से गलत है. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश, श्री गवई द्वारा दिए गए फैसले का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है... आप पूरे के पूरे घर गिरा रहे हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 05:32 PM IST
Asaduddin Owaisi Attack on BJP
Asaduddin Owaisi Target BJP: हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर जोरदार हमला बोला है. ओवैसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा, 'यह पूरी तरह से गलत है. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश, श्री गवई द्वारा दिए गए फैसले का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है... आप पूरे के पूरे घर गिरा रहे हैं. सिर्फ एक नहीं, दो नहीं आप 10, 20 घर गिरा रहे हैं.'

ओवैसी इतने पर ही नहीं चुप हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे आशीष मिश्रा टेनी का उदाहरण दिया. ओवैसी ने कहा, 'उनके (BJP के) पास उत्तर प्रदेश में आशीष मिश्रा टेनी नाम का एक मंत्री था. क्या उन्होंने उसका घर गिराया? नहीं. ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं. इसलिए आप देश को बुलडोजर से नहीं चला सकते. इसे संविधान से चला सकते हैं. इसे कानून के शासन से चला सकते हैं.' 

 

बिहार में एसआईआर पर ओवैसी का निशाना
एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि AIMIM की बिहार इकाई के प्रमुख अख्तरुल इमान ने SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. चुनाव आयोग ने SIR के पूरा होने के बाद मतदान की तारीखों का ऐलान किया था. ओवैसी ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए गए थे और अब चुनाव आयोग ने अतिरिक्त 3.5 लाख मतदाताओं को हटा दिया है. 

एसआईआर को लेकर इतनी जल्दी क्या थाः ओवैसी
ओवैसी ने कहा कि बिहार एक बड़ा राज्य है जिसमें विशाल ग्रामीण आबादी है और चुनाव आयोग ने SIR अभ्यास की घोषणा केवल जून में की थी. ओवैसी ने कहा, 'SIR एक मुद्दा है. हमारी पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमान व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट गए. यदि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वे जांच नहीं करते तो आप देखेंगे कि मतदान के दिन फिर से हंगामा होगा. 6,50,000 नाम हटाए गए. अब चुनाव आयोग ने 3,50,000 और हटा दिए...अब, इन 3,50,000 को फिर से जांचना होगा. हम कह रहे हैं कि जल्दी क्या थी? आप समय ले सकते थे.'

यह भी पढ़ेंः अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

