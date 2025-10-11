'आप देश को बुलडोजर से.', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानते

Asaduddin Owaisi Target BJP: हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर जोरदार हमला बोला है. ओवैसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा, 'यह पूरी तरह से गलत है. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश, श्री गवई द्वारा दिए गए फैसले का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है... आप पूरे के पूरे घर गिरा रहे हैं. सिर्फ एक नहीं, दो नहीं आप 10, 20 घर गिरा रहे हैं.'

ओवैसी इतने पर ही नहीं चुप हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे आशीष मिश्रा टेनी का उदाहरण दिया. ओवैसी ने कहा, 'उनके (BJP के) पास उत्तर प्रदेश में आशीष मिश्रा टेनी नाम का एक मंत्री था. क्या उन्होंने उसका घर गिराया? नहीं. ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं. इसलिए आप देश को बुलडोजर से नहीं चला सकते. इसे संविधान से चला सकते हैं. इसे कानून के शासन से चला सकते हैं.'

#WATCH | On bulldozer action, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says in an interview to ANI, "This is completely wrong. The Supreme Court guidelines, the judgment given by Mr Gavai, are not being followed at all...You're demolishing entire houses. Not just one, not two. You're… pic.twitter.com/e93a95P4iS — ANI (@ANI) October 11, 2025

बिहार में एसआईआर पर ओवैसी का निशाना

एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि AIMIM की बिहार इकाई के प्रमुख अख्तरुल इमान ने SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. चुनाव आयोग ने SIR के पूरा होने के बाद मतदान की तारीखों का ऐलान किया था. ओवैसी ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए गए थे और अब चुनाव आयोग ने अतिरिक्त 3.5 लाख मतदाताओं को हटा दिया है.

एसआईआर को लेकर इतनी जल्दी क्या थाः ओवैसी

ओवैसी ने कहा कि बिहार एक बड़ा राज्य है जिसमें विशाल ग्रामीण आबादी है और चुनाव आयोग ने SIR अभ्यास की घोषणा केवल जून में की थी. ओवैसी ने कहा, 'SIR एक मुद्दा है. हमारी पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमान व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट गए. यदि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वे जांच नहीं करते तो आप देखेंगे कि मतदान के दिन फिर से हंगामा होगा. 6,50,000 नाम हटाए गए. अब चुनाव आयोग ने 3,50,000 और हटा दिए...अब, इन 3,50,000 को फिर से जांचना होगा. हम कह रहे हैं कि जल्दी क्या थी? आप समय ले सकते थे.'

