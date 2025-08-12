सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
Advertisement
trendingNow12877377
Hindi Newsदेश

सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील

Asaduddin Owaisi News: पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की परमाणु धमकी पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है और कहा है कि वह एक 'सड़कछाप आदमी' की तरह बोल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को भी लताड़ लगाई है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील

Asaduddin Owaisi attack on Asim Munir: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के परमाणु बम को लेकर दी गई धमकी पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने आसिम मुनीर के परमाणु धमकी वाले बयान की निंदा करते हुए कहा है कि वह एक 'सड़कछाप आदमी' की तरह बोल रहे हैं. इसके साथ ही ओवैसी ने अमेरिका को भी लताड़ लगाई है और कहा है कि मुनीर के बयान में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह बयान अमेरिका में आया है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है.

ओवैसी की भारत सरकार से अपील

असीम मुनीर की परमाणु धमकी पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार से रक्षा बजट बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के सेना प्रमुख के शब्द और उनकी धमकियां निंदनीय हैं. दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह अमेरिका से हो रहा है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है. वह एक 'सड़कछाप आदमी' की तरह बोल रहे हैं. हमें यह भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तानी सेना और उनके डीप स्टेट से लगातार खतरे को देखते हुए हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा, ताकि हम तैयार रह सकें.'

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
सुमित राय

राजनीतिक खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्र...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin OwaisiAsim Munir

Trending news

सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
Asaduddin Owaisi
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
Justice Yashwant Varma
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
priyanka gandhi
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
priyanka gandhi
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
Sarla Bhat
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
Kalyan Banerjee
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
Supreme Court
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
Raghuji Bhosale
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
Mithun Chakraborty
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
Sarla Bhat
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
;