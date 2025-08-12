सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील

Asaduddin Owaisi attack on Asim Munir: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के परमाणु बम को लेकर दी गई धमकी पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने आसिम मुनीर के परमाणु धमकी वाले बयान की निंदा करते हुए कहा है कि वह एक 'सड़कछाप आदमी' की तरह बोल रहे हैं. इसके साथ ही ओवैसी ने अमेरिका को भी लताड़ लगाई है और कहा है कि मुनीर के बयान में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह बयान अमेरिका में आया है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है.

ओवैसी की भारत सरकार से अपील

असीम मुनीर की परमाणु धमकी पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार से रक्षा बजट बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के सेना प्रमुख के शब्द और उनकी धमकियां निंदनीय हैं. दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह अमेरिका से हो रहा है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है. वह एक 'सड़कछाप आदमी' की तरह बोल रहे हैं. हमें यह भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तानी सेना और उनके डीप स्टेट से लगातार खतरे को देखते हुए हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा, ताकि हम तैयार रह सकें.'