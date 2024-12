'न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं', हाईकोर्ट जज के बयान पर ओवैसी का तंज, याद दिला दिए नियम

Allahabad High Court Judge: क्या किसी जज को अपना हिंदुत्व जाहिर करने का हक नहीं है? ऐसी ही कोशिश इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने भी की तो उनके बयान पर बवाल हो गया. जस्टिस शेखर कुमार ने ऐसा क्या कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी के प्रमुख उन पर भड़क गए. चलिए आपको जानते हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने बताया, 'हमारे यहां बच्चा पैदा होता है तो बचपन काल से ही उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद-मंत्र पढ़े जाते हैं और अहिंसा के रास्ते पर ले जाया जाता है, लेकिन आपके यहां पर बचपन से ही सामने रखकर वध किया जाता है पशुओं का. आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो सहिष्णु होगा, उदार होगा.'

जस्टिस शेखर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और उनका ये बयान खूब वायरल हो रहा है. विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संगठन ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया था. वहां जस्टिस शेखर ने बिना नाम लिए मुस्लिम धर्म की सहिष्णुता और उदारता पर सवाल उठाए. इसी के साथ जस्टिस शेखर कि एक और बयान दिया. उन्होंने कहा, 'मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये भारत है और ये अपने बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा.

जस्टिस शेखर का 22 सेकेंड का एक और बयान वायरल है और इस पर हंगामा खड़ा हो गया है. बयान वायरल होने के साथ ही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जज शेखर कुमार पर सवाल उठा दिए हैं.

अपने ट्वीट में ओवैसी ने जज शेखर कुमार को न्यायधीशों की धर्मनिरपेक्षा वाली नियमावली याद दिलाई है. हालांकि उन्होंने अपने ट्विट में कहीं भी जज शेखर का नाम नहीं लिया है.

अपने लंबे चौड़े ट्वीट में ओवैसी ने लिखा, 'वीएचपी पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया. यह आरएसएस से जुड़ा है, एक ऐसा संगठन जिस पर वल्लभभाई पटेल ने ‘घृणा और हिंसा की ताकत’ होने के कारण प्रतिबंध लगाया था.

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हाईकोर्ट के जज ने ऐसे संगठन के सम्मेलन में भाग लिया. इस 'भाषण' का आसानी से खंडन किया जा सकता है, लेकिन माननीय जज को यह याद दिलाना ज्यादा अहम है कि भारत का संविधान न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है.'

