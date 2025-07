'बंदूक की नोक पर बांग्लादेश भेजे जा रहे मुस्लिम', अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी पर क्यों भड़के असदुद्दीन ओवैसी?

Asaduddin Owaisi: अपने तेवर के लिए देश की राजनीति में विख्यात असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पुलिस और सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने पुलिस पर पूरे भारत में बंगाली बोलने वाले मुस्लिम नागरिकों को गैरकानूनी तरीके से पकड़ने और उन्हें बांग्लादेशी बताकर देश से बाहर निकालने का आरोप लगाया है. सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गरीब समुदाय के लोगों के साथ सख्ती बरती जा रही है. उन्होंने ये भी दावा किया कि जिन लोगों को अवैध प्रवासी कहा जा रहा है उनके पास पुलिस के अत्याचारों का विरोध करने के साधन नहीं हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

सरकार दिखा रही सख्ती

एक्स के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने लिखा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में पुलिस बंगाली भाषी मुस्लिम नागरिकों को अवैध रूप से हिरासत में ले रही है और उन पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगा रही है. बंदूक की नोक पर भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश में धकेले जाने की परेशान करने वाली खबरें आई हैं. यह सरकार कमज़ोरों के साथ सख्ती से पेश आती है और ताकतवर लोगों के साथ नरमी दिखाती है. जिन लोगों पर "अवैध प्रवासी" होने का आरोप लगाया जाता है, उनमें से ज़्यादातर सबसे गरीब लोग हैं, इसमें झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले, सफ़ाईकर्मी, घरेलू कामगार, कूड़ा बीनने वाले शामिल हैं. उन्होंने अपने ट्वीट के साथ गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट के एक आदेश की कॉपी भी शेयर की. इस कॉपी में सरकार ने बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के लिए एसओपी लागू की है. जिसे लेकर ओवैसी पूरी तरह से आलोचना कर रहे है.

Police in different parts of India have been illegally detaining Bengali-speaking Muslim citizens and accusing them of being Bangladeshi. There have been disturbing reports of Indian citizens being pushed into Bangladesh at gunpoint. This government acts strong with the weak, and… https://t.co/wtQEKiDAaL pic.twitter.com/9BRSWsf31k

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 26, 2025