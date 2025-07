'एकतरफा प्यार नहीं चलने वाला...', ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले किस पर कर दी टिप्पणी?

Asaduddin Owaisi on Bihar Election: इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं. सभी पार्टियां जोर-शोर से अपने प्रचार-प्रसार में लगी हुई हैं. पिछले चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी खूब मेहनत कर रहे हैं और अपने विरोधियों पर जबानी हमले बोल रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने INDIA गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी INDIA गठबंधन के साथ नहीं जाएगी.

ओवैसी ने सोमवार को एक प्रोग्राम में INDIA गठबंधन पर निशाना साधते हुए साफ किया कि बिहार चुनाव से पहले उनकी पार्टी इस गठबंधन से कोई गठजोड़ नहीं करेगी. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,'एकतरफा प्यार नहीं चलने वाला… बिहार की जनता को समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे. ये आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि वो नहीं चाहते कि गरीब और कमजोर लोगों का कोई नेता सामने आए.'

ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनके विरोधी पार्टियां दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाना चाहती हैं. उन्होंने कहा,'वो चाहते हैं कि बिहार की जनता उनकी गुलाम बनी रहे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और चुनाव अच्छे से लड़ेंगे.'

#WATCH | Hyderabad | On the special intensive revision (SIR) exercise of the voter list in Bihar, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "They (ECI) do not have the right (to determine citizenship)... The Home Ministry, SP Border have the right... Why are they doing this if they… pic.twitter.com/IKAQ07aMPx

