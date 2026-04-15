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Hindi NewsदेशBJP-TMC मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही..., चुनाव से पहले आसनसोल में गरजे ओवैसी, SIR पर ममता को घेरा

'BJP-TMC मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही...,' चुनाव से पहले आसनसोल में गरजे ओवैसी, SIR पर ममता को घेरा

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर  AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आसनसोल पहुंचे. यहां उन्होंने SIR लिस्ट से मुसलमानों का नाम काट दिए जाने पर भाजपा और TMC पर निशाना साधा.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 15, 2026, 10:06 PM IST
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'BJP-TMC मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही...,' चुनाव से पहले आसनसोल में गरजे ओवैसी, SIR पर ममता को घेरा

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल 2026 को पहले चरण का मतदान होने वाला है. इसको लेकर प्रशासन और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह अलर्ट हैं. वहीं राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं. हाल ही में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बुधवार ( 15 अप्रैल 2026) को आसनसोल सीट पहुंचे. यहां उन्होंने मुसलमानों का मुद्दा उठाते हुए भाजपा और TMC पर निशाना साधा. 

'बंगाल में BJP मजबूत है, तो इसके लिए TMC जिम्मेदार...' 

AIMIM चीफ ने कहा,' अगर बंगाल में BJP मजबूत है, तो इसके लिए TMC और ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं. BJP और पीएम मोदी भारत के संविधान और मुसलमानों, खासकर गरीबों को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, उतना ही नुकसान TMC भी पहुंचाती है. बंगाल के जिन ब्लॉक में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां न स्कूल हैं, न अस्पताल और अगर अस्पताल है, तो बेड नहीं हैं. अगर बेड हैं, तो डॉक्टर नहीं हैं. उन इलाकों में लोगों को साफ पानी भी नहीं मिलता और किसानों को कोई मदद नहीं दी जाती.' ओवैसी ने यह भी कहा कि राज्य में महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.   

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'SIR लिस्ट से मुसलमानों के नाम काट दिए...'

ओवैसी ने SIR का मुद्दा उठाते हुए वोटर लिस्ट से मुसलमानों का नाम काटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा,' SIR लिस्ट से मुसलमानों के नाम काट दिए गए और हिंदुओं के नाम भी काट दिए गए. मुझे बताइए, क्या यह ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि सरकार आपकी है, तो आपको यह पक्का करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी कि SIR लिस्ट में हर किसी का नाम हो? सरकार आपकी है, आप मुख्यमंत्री हैं, सत्ता आपके हाथों में है, लेकिन ममता बनर्जी और TMC को सिर्फ आपके वोटों की परवाह है.'  

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ममता बनर्जी पर साधा निशाना 

ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस, वामपंथी और TMC ने मुसलमानों का केवल वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया है. यहां तक की उन्होंने यह भी कहा कि अपनी बदहाली के लिए कुछ हद तक मुसलमान भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे जागरुक होने के बदले केवल पार्टियों के लिए मोहरा बनकर रह गए हैं.  ओवैसी ने AIMIM के भाजपा की बी टीम होने के आरोपों का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि AIMIM कभी बीजेपी के साथ नहीं गई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ममता बनर्जी खुद मंत्री रह चुकी है. उन्होंने कहा कि TMC डर चुकी है इसलिए अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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