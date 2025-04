ओवैसी ने शाहिद अफरीदी को बताया 'जोकर', बिलावल भुट्टो को याद दिलाया मां और नाना का हाल

Asaduddin Owaisi on Shahid Afridi and Bilwal Bhutto: AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को पाकिस्तान और उसके नेताओं के साथ-साथ पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पर भी हमला बोला. उन्होंने हाल ही में पहलगाम हमले के बारे में की गई टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि शाहिद के बयान पर कहा,'वह कौन है? आप मेरे सामने इन जोकरों का नाम क्यों ले रहे हैं?'

छत्रपति शंभाजीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने पाकिस्तान पर कई तीखी टिप्पणियां कीं, जिसमें बिलावल भुट्टो और शाहिद अफरीदी जैसे लोग शामिल थे. शाहिद अफरीदी के हालिया विवादित बयानों के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने उन्हें 'जोकर' कहा. उन्होंने सवाल को खारिज करते हुए कहा,'वह कौन है? आप जोकर का नाम क्यों ले रहे हैं? मेरे सामने जोकरों का नाम मत लीजिए.'

#WATCH | Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra | On Pakistan's former cricketer Shahid Afridi's comment after Pahalgam attack, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "Who is he? Why are you naming these jokers before me?" pic.twitter.com/E4ucY0Ma3M

— ANI (@ANI) April 28, 2025