जबान तलवार की तरह, दम है तो बीजेपी को हराकर दिखाओ... बंगाल का जिक्र कर ओवैसी ने किसे चैलेंज कर दिया?

पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर लगने वाले सबसे बड़े आरोप का जवाब दिया है. साथ ही कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट पर बरसते हुए चैलेंज कर दिया कि दम है तो भाजपा को हराकर दिखाओ. उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है, तो बीजेपी को फायदा हो जाता है. अरे, बंगाल में जाकर देखो. 294 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी 250 सीटों पर, लेफ्ट फ्रंट लड़ रहा है और ओवैसी की पार्टी केवल 11 सीटों पर लड़ रही है. एक पर्चे में ओवैसी ने यह आंकड़ा लिखकर लिया था. सूरत की रैली में बोलते हुए वह इसमें से नंबर गेम समझा रहे थे.

दरअसल, बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच ओवैसी गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सूरत में रैली करने गए थे. उन्होंने कहा कि सबको दर्द यह है कि ये कौन है जिसके सिर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है. ये 11 सीटों पर लड़ता है, तो इनको दर्द शुरू हो जाता है. इनको लगता है कि भाजपा जीत जाती है.

ओवैसी का चैलेंज, दम है तो भाजपा को हराओ

आगे ओवैसी ने गैर-भाजपा दलों को चैलेंज देते हुए कहा कि आप 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुममें दम हो तो बताओ मुझे. उन्होंने कहा कि तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने. मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है. ओबीसी, दलितों की लीडरशिप होती है, भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती, तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की नहीं हो सकती है.

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#WATCH | Limbayat, Gujarat | AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi says, "Some allege that when Owaisi contests elections, the BJP benefits. In West Bengal, Congress is contesting 294 seats, TMC is contesting 294 seats, the Left Front is contesting 250 seats, and Owaisi's party is… pic.twitter.com/1GHwavzX7Z — ANI (@ANI) April 20, 2026

ओवैसी ने बंगाल वाली बात यहां भी दोहराई. उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपना स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने और 'पतंग' (चुनाव चिह्न) को वोट देने की अपील की.

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