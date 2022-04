Jahangirpuri Demolition Drive: जहांगीरपुरी एक्शन पर भड़के ओवैसी, BJP-AAP के लिए कही ये बात

Owaisi on Jahangirpuri encroachment drive: दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आज चले बुलडोजर पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज जहां इस मामले पर सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर राजनेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.

AIMIM नेता ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है. अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी घर तोड़े जाएंगे. कोई नोटिस नहीं, कोर्ट जाने का मौका नहीं... ये सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है. केजरीवाल को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए. ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सत्ता किसी की नहीं होती ये बात बीजेपी और एसपी को समझ लेनी चाहिए.

Turkman Gate 2022 ,history tells you those in power in 1976 are a spent force in present times,this BJP & AAP should be remember.

Power is not eternal

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 20, 2022