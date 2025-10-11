'कोई घुसपैठ कर रहा है तो आप मंत्री हैं, रोकते क्यों नहीं...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम आबादी प्रजनन की वजह से नहीं बढ़ रही है बल्कि ये घुसपैठ से बढ़ रही है. अमित शाह के इस बयान के जवाब में शनिवार (11 अक्टूबर) को न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह ने जनसंख्या के बारे में बयान दिया. वे झूठ पर झूठ बोल रहे हैं. पहली जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना तक मुस्लिम आबादी में 4.4% की वृद्धि हुई है. अगर आप हर बंगाली बोलने वाले भारतीय मुस्लिम को बांग्लादेशी कहते हैं, तो यह गलत है.'

एएनआई को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ओवैसी ने अमित शाह के मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 'मुस्लिमों की जनसंख्या पर अमित शाह ने जो बयान दिया वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं. पहली जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना तक मुस्लिम आबादी में 4.4% की वृद्धि हुई है... मोहन भागवत ने कहा कि एक समुदाय की आबादी बहुत बढ़ रही है और फिर बाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वदेशी लोगों की आबादी कम हो रही है. मोहन भागवत अब कह रहे हैं कि तीन बच्चे पैदा करो... सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि मुस्लिमों की कुल प्रजनन दर सबसे अधिक घटी है. अगर कोई घुसपैठ कर रहा है तो आप मंत्री हैं आप उन्हें क्यों नहीं रोक सकते?... अगर आप हर बंगाली बोलने वाले भारतीय मुस्लिम को बांग्लादेशी कहते हैं, तो यह गलत है.'

#WATCH | AIMIM chief Asaduddin Owaisi says in an interview to ANI, "...Amit Shah made a statement about the population. He is telling lies after lies. From the first census to the 2011 census, the Muslim population has increased by 4.4%... Mohan Bhagwat said that the population… pic.twitter.com/f3YDsjUJc1 — ANI (@ANI) October 11, 2025

मुस्लिम आबादी को लेकर क्या बोले थे अमित शाह

अमित शाह ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को दिल्ली में एक कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में मुसलमानों की आबादी प्रजनन दर की वजह से नहीं बढ़ रही है बल्कि घुसपैठ से बढ़ रही है. शाह ने बताया कि देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में हो रही घुसपैठ की वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है. अमित शाह ने आगे बताया कि देश में मुस्लिम आबादी में 24.6 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि हिन्दू आबादी में महज 4.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. शाह ने कहा कि ये घुसपैठ की वजह से हुआ है न कि प्रजनन दर बढ़ने की वजह से. अमित शाह ने कहा कि देश में मतदान का अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध होना चाहिए.

अफ़ग़ानिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर बोले ओवैसी

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ANI को दिए एक साक्षात्कार में कहा, 'मैं इसका स्वागत करता हूं. मैंने 2016 में संसद में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा उनसे बात कीजिए. कई मीडियाकर्मियों और BJP सदस्यों ने तालिबान के बारे में बात करने के लिए मुझे गालियां दीं. चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हम वहां से अफ़ग़ानिस्तान जाएंगे. अब, हम उस क्षेत्र का प्रभाव चीन और पाकिस्तान पर कैसे छोड़ेंगे?... उनके (अफ़ग़ानिस्तान के) विदेश मंत्री यहां हैं और पाकिस्तानी वायु सेना ने उस जगह पर बमबारी की. क्या आप देख रहे हैं कि यह कैसे चल रहा है?... हमें पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए. देश की सुरक्षा और भू-राजनीतिक हितों के लिए हमारी उपस्थिति वहां महत्वपूर्ण है. हमारे पूर्ण राजनयिक संबंध होने चाहिए...'

