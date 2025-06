FTF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना क्यों है जरूरी? ओवैसी ने अल्जीरिया में खोली PAK की पोल

Owaisi On Pakistan: सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर अल्जीरिया पहुंचे AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार 31 मई 2025 को पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उसे तकफीरवाद का केंद्र बताया. उन्होंने अल्जीरियाई मीडिया, थिंक टैंक के सदस्यों और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आतंकी समूहों, दाएश और अल कायदा के बीच कोई वैचारिक अंतर नहीं है.

'तकफीरीवाद का केंद्र है पाकिस्तान...'

ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा,' " पाकिस्तान तकफीरीवाद का केंद्र है और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूहों और दाएश और अल कायदा के बीच विचारधारा में कोई अंतर नहीं है. उनका मानना है कि उन्हें धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है, जो पूरी तरह से गलत है. इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की अनुमति नहीं देता है और दुर्भाग्य से, यही उनकी विचारधारा है.' ओवैसी ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FTF) की ग्रे लिस्ट में वापस डालने की अपनी मांग दोहराई.

पाक को FTF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग

ओवैसी ने कहा,' आतंकवाद 2 चीजों पर जीवित रहता है विचारधारा और पैसा. विचारधारा आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने काला दशक देखा है, यहां तक कि दक्षिण अल्जीरिया में भी, आपके पास अभी भी कुछ समस्याएं हैं. उस पॉइंट पर हम एक साथ हैं. एक बार जब आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट (FTF) में वापस लाते हैं, तो हम भारत में आतंकवाद में कमी देखेंगे. हम हत्याओं में कमी देखेंगे. हमारे पास साल 2018 का अनुभव है जब अल्जीरिया और अन्य देशों ने भारत की मदद की थी.

#WATCH | Algiers, Algeria | AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi says, "It's not only a question of South Asia. We are the 4th largest economy. What will happen? Do you want all this carnage to spread to different parts of South Asia? No. It is in the interest of world peace to… pic.twitter.com/eWcqf934HA

— ANI (@ANI) May 31, 2025