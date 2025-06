Iran Israel War: 'इतिहास उन्हें कसाई के तौर पर याद रखेगा...', अमेरिकी हमले के बाद नेतन्याहू पर भड़के ओवैसी, PAK को भी लिया आड़े हाथ

Asaduddin Owaisi on US Attack: अमेरिका अब ईरान और इजरायल की जंग में सीधे कूद गया है और ईरान के तीन प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और एस्फाहान पर रविवार की सुबह हमले बोल दिए. इसको लेकर दुनियाभर में उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र, चीन, जापान और पाकिस्तान समेत ज्यादातर देशों ने इस हमले की निंदा की है. इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंधन करार दिया है. साथ ही पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया है.

ओवैसी ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार होने का डर जानबूझकर फैलाया गया है. यही बात इराक और लीबिया के बारे में भी कही गई थी, लेकिन कुछ नहीं निकला. अब वही कहानी ईरान के लिए दोहराई जा रही है. ओवैसी ने कहा,'अमेरिका की नीति सिर्फ इजरायल के अपराधों को छुपाने की है. गाजा में जो हो रहा है, वह नरसंहार है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है. कोई यह क्यों नहीं पूछ रहा है कि इजरायल के पास कितने परमाणु भंडार हैं?'

#WATCH | Hyderabad | "...The US policy is only to cover up the crimes of the Israeli government. What is happening in Gaza is a genocide, and no one is talking about it. Why is there no one asking how many nuclear waterheads Israel has?... The bombing of these three or four… pic.twitter.com/DvQU0iEqUP

— ANI (@ANI) June 22, 2025