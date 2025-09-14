बंटवारे का पहला नारा सावरकर ने दिया था, मुसलमानों ने नहीं; गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है. ओवैसी ने आरोप लगाया कि संशोधित पाठ्यक्रम में मुसलमानों को भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'BJP ने NCERT का पाठ्यक्रम बदल दिया है और विभाजन का दोष मुसलमानों पर मढ़ा है. जबकि सच्चाई यह है कि विभाजन का विचार सबसे पहले सावरकर ने सामने रखा था. इसकी जिम्मेदारी माउंटबेटन और उस समय की कांग्रेस सरकार की थी. मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.'

AIMIM चीफ ओवैसी ने आगे आरोप लगाया कि नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है. उन्होंने कहा,'आपने एनसीईआरटी से यह भी हटा दिया है कि महात्मा गांधी की गोडसे ने हत्या क्यों की?.' यह विवाद उस समय उठा जब एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर नए मॉड्यूल पेश किए. इन मॉड्यूल में भारत के विभाजन के लिए मुहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया है.

राहुल गांधी जिन्ना के नए अवतारः नुमाल मोमिन

इससे पहले, 17 अगस्त को असम विधानसभा के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ BJP नेता नुमाल मोमिन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिन्ना का 'नया अवतार' करार दिया था. वहीं इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एशिया कप में आज होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. ओवैसी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि क्या आपके पास पाकिस्तान से मैच खेलने से इनकार करने की शक्ति नहीं है?

भारत-पाक मैच को लेकर ओवैसी का केंद्र पर हमला

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों से उनका धर्म पूछा गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई. हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं जब आपने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते तो फिर क्रिकेट मैच से होने वाला पैसा कितना मायने रखता है? क्या हमारे 26 नागरिकों की जान की कीमत पैसों से कम है?' ओवैसी ने आगे कहा कि BJP को इस सवाल का जवाब देना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा, 'हम कल भी उन 26 नागरिकों के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी उनके साथ खड़े रहेंगे.'

