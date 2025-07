बासी कढ़ी को उबाल आ ही गया... पहलगाम हमले का जिक्र कर ओवैसी किस पर गरम हो गए?

AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने 'बासी कढ़ी' की कहावत सुनाकर मोदी सरकार पर हमला बोला है. तेलंगाना के निजामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ओवैसी ने कहा कि पहलगाम में हमारे 26 हिंदू भाइयों की पाकिस्तान के चार आतंकवादियों ने जान ले ली और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में- 'मैं जिम्मेदार हूं'. दरअसल, हाल में एक इंटरव्यू में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले में सुरक्षा में चूक की बात स्वीकार की थी. उन्होंने कहा कि मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं. यह निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक थी.

एलजी सिन्हा ने कहा कि जिस जगह पर हमला हुआ, वह खुला मैदान था और सुरक्षा बलों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी. आम धारणा यह रही है कि आतंकी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते. इसी पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि हम सुनते थे कि बासी कढ़ी को उबाल नहीं आता लेकिन बासी कढ़ी को उबाल आ ही गया. गरजते हुए हैदराबाद के सांसद ने कहा कि अगर आप जिम्मेदार हो तो छोड़ो ना. छोड़ के चले जाओ. आखिर वहां पहलगाम में आतंकी कैसे पहुंचे बताओ?

