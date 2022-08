Municipal Election: अब इस प्रदेश में नगर निगम चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, AIMIM की बैठक के बाद हुआ ऐलान

All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen UP: इस साल की शुरूआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) में मिली हार के बाद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) अब पूरे राज्य में नगरपालिका चुनाव (Municipal Election) लड़ने की तैयारी कर रही है. एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान ने कहा, 'हमें हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर एक बैठक के लिए बुलाया गया था. हमें जो भी निर्देश दिए जाएंगे, उनका पालन किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा. जल्द ही हम उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष, पंचायत राज और अन्य पदों के लिए उम्मीदवार की घोषणा करेंगे.'

जीत का दावा

2022 में राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी के कुछ नेताओं की अक्षमता की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, 'हम विधानसभा चुनाव में हार गए. एक समय था, जब बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती थी, लेकिन देखिए आज पार्टी कहां है. इसलिए, इसमें कुछ समय लगेगा, हमारी कुछ कमजोरियां हैं और पार्टी में कुछ लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया. इस बार हम सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगे.'

'एआईएमआईएम एक बड़ा फैक्टर'

उन्होंने आगे कहा कि इस साल की शुरूआत में हुए विधानसभा चुनाव ना केवल भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी (SP) के बीच टकराव थे, बल्कि एआईएमआईएम भी एक कारक था. खान ने दावा किया कि सपा मुसलमानों के खिलाफ है और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में समुदाय के पिछड़ेपन का एक कारण है.

सपा हमारे खिलाफ नहीं: शौकत अली खान

उन्होंने कहा, 'सपा (SP) हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन वे मुसलमानों के खिलाफ हैं. अगर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और बिहार (Bihar) के मुसलमान (Muslim) पिछड़ी स्थिति में हैं, तो इसके पीछे सिर्फ समाजवादी पार्टी (SP) ही जिम्मेदार है. एआईएमआईएम भले ही यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन हमारी भावना नहीं हारी, हम पहले भी पूरी मजबूती से लड़े और आगे भी पूरे दमखम से लड़ेंगे और हमलोग इस बार पिछली बार से कहीं ज्यादा सीटें जीतेंगे. हम गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरे राज्य में चुनाव लड़ेंगे.'

(इनपुट: IANS)

